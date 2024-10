Che fine ha fatto The Wolf Among Us 2? Telltale rassicura i fan

Tra i videogiochi più amati della "vecchia" Telltale Games merita sicuramente un posto d'onore The Wolf Among Us, l'avventura narrativa che nei panni di Bigby ci porta a svelare il responsabile di un brutale omicidio a Favolandia.

L'adattamento videoludico prequel di Fables ebbe così successo da ispirare perfino un'ulteriore versione a fumetti di queste avventure (la trovate su Amazon) e, dopo oltre 10 anni dal lancio del capitolo originale, anche di un sequel in sviluppo.

Sebbene la Telltale Games originale non esista più, il team di sviluppo è ormai tornato attivo e The Wolf Among Us 2 fu uno dei primissimi progetti annunciati per celebrarne la rinascita.

Tuttavia, da allora abbiamo avuto pochissime informazioni al riguardo, con l'ultimo aggiornamento e qualche nuovo screenshot risalente allo scorso aprile: questo ha fatto emergere gli immancabili rumor su una possibile cancellazione del progetto.

Fortunatamente per i fan, Telltale Games ha deciso di rispondere ufficialmente alle indiscrezioni: con un breve comunicato rilasciato ad Eurogamer.net, lo studio di sviluppo ha smentito qualunque ipotesi di cancellazione.

«Come regola, non commentiamo rumor o thread infondati su Reddit. Ma lo sviluppo di The Wolf Among Us 2 va avanti e siamo emozionati di poter condividere più informazioni sul gioco con i fan di Telltale e con la community, quando arriverà il momento giusto».

Insomma, non preoccupatevi se gli sviluppatori non si sono più fatti vivi: le avventure di Bigby Wolf continueranno nel prossimo futuro, anche se ancora non abbiamo dettagli più precisi.

La paura dei fan era tutto sommato comprensibile, considerando che il lancio iniziale doveva arrivare già nel 2023 e che, con buona probabilità, si salterà anche il 2024, ma evidentemente c'è bisogno di molto più tempo del previsto.

Come sempre monitoreremo attivamente tutti gli ultimi sviluppi e vi terremo informati sulle nostre pagine non appena sapremo qualcosa di più in merito.