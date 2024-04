The Wolf Among Us 2 non è sparito, le nuove immagini confermano il ritorno di Favolandia

The Wolf Among Us 2 è stato uno dei tanti annunci che hanno accompagnato il ritorno in vita di Telltale Games, e dopo il lontanissimo, primo annuncio, il team di sviluppo ha condiviso alcuni aggiornamenti riguardo l'atteso progetto.

Il titolo ha avuto una vita a dir poco travagliata, che è passata anche per una cancellazione nel 2018 dopo la chiusura inziale di Telltale Games. Dopo essere entrato nel limbo, The Wolf Among Us 2 è stato rilanciato ufficialmente nel 2022, ma senza ancora dei dettagli precisi riguardo il gioco e tanto meno l'uscita.

L'ultimo rinvio, con il quale il titolo ha ufficialmente saltato il 2023, ci aveva fatto pensare per il peggio, ma fortunatamente non è così.

Con un aggiornamento a sorpresa sul sito ufficiale, Telltale Games ha confermato che The Wolf Among Us 2 è ancora in sviluppo.

Lo ha fatto anche pubblicando nuove immagini del gioco:

«Siamo rimasti in silenzio perché eravamo a testa bassa», racconta Telltale Games nel post.

Non ci sono ancora aggiornamento importanti sul gioco, ma il team di sviluppo ha voluto comunque mettere una pezza sulla situazione mostrando le immagini qui sopra.

Uno degli screenshot è uno scatto di una città innevata con una persona in piedi su un tetto, presumibilmente il protagonista, Bigby Wolf. Un secondo screenshot mostra il volto di Bigby mentre sembra che stia parlando con qualcuno, e un terzo screenshot mostra due personaggi seduti per conversare. Il quarto screenshot mostra semplicemente Bigby che cammina in cucina.

E l'azienda ci lascia con una promessa, ovvero che "la banda di Favolandia tornerà", anche se non sappiamo quando e a questo punto è difficile che il 2024 sia l'anno giusto.

The Wolf Among Us rappresentò un'avventura amatissima (la trovate ancora su Amazon) anche perché tratta da una serie di fumetti molto amata. Per questo non vediamo l'ora che esca.