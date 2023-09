C'è una feature di Starfield che è una "delusione" per i fan

Starfield, il nuovo gioco di ruolo sci-fi di Bethesda, è ormai imminente, sebbene i giocatori - specie quelli che ci hanno già messo sopra le mani grazie all'Accesso Anticipato - ne stiano già parlando.

Il titolo in questione, giocabile anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), ha dalla sua un carico di hype discreto, cosa questa che lo mette giocoforza sotto la lente di ingrandimento.

Già nella recensione di SpazioGames della nostra Stefania è emerso che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che una feature specifica del gioco non sia andata a genio a qualcuno: stiamo parlando del viaggio spaziale.

Su Reddit, un utente ha chiesto se qualcun altro stesse provando sensazioni simili. «Apprendere che in Starfield si viaggia davvero velocemente invece di guidare liberamente tra le stelle mi fa venire voglia di dare a No Man's Sky un'altra possibilità, soprattutto perché - se non sbaglio - il gioco è migliorato molto dalla sua uscita. Tenete presente che Fallout è il franchise a cui ho giocato di più e sicuramente completerò Starfield, ma volevo sapere se altri la pensano come me».

Ben presto sono apparsi molti commenti di risposta che, anche se fortunatamente privi di "odio" verso il gioco, sottolineano come No Man's Sky sia di base un gioco molto diverso.

«NMS è un gioco di crafting di sopravvivenza piuttosto che un RPG. Si tratta principalmente di raccogliere risorse e costruire oggetti in modo da poter ottenere più risorse o essere creativi con le costruzioni. Non ci sono missioni create a mano, ma solo missioni generate proceduralmente. Non che sia un brutto gioco. È piuttosto divertente, ma... non aspettatevi che sia come Starfield, ma con un'esplorazione senza soluzione di continuità».

Se per molti può essere deludente che il viaggio nello spazio non sia altro che un modo veloce per spostarsi con una schermata di caricamento, a quanto pare è il classico caso del "prendere o lasciare".

Lasciando da parte le questioni etiche, alcuni giorni fa un fan si sarebbe accorto di un particolare Easter Egg presente in Starfield e dedicato a The Elder Scrolls 6.

Ma non solo: un video mostra il gioco Bethesda in esecuzione in 8K con 30fps su una NVIDIA GeForce RTX 4090, per un risultato realmente sorprendente.

Infine, se state muovendo i primi passi nello spazio profondo del titolo, non perdetevi le nostre guide dedicate al gioco.