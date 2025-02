C'è un sequel di un RPG che dovreste tenere d'occhio

Nacon e Midgar Studio hanno annunciato Edge of Memories, un nuovo gioco ambientato nell'universo di Edge of Eternity.

Il titolo, un action RPG in terza persona, sarà disponibile su PC nell'autunno 2025. Edge of Memories si propone di offrire un'avventura accessibile sia ai fan che ai nuovi giocatori, combinando la ricchezza dei JRPG con uno stile artistico ispirato all'animazione francese.

Il progetto vede la collaborazione di rinomati artisti del genere, tra cui il character designer Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X), la sceneggiatrice Sawako Natori (NieR) e i compositori Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger) e Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3).

La storia si svolge sul continente di Avaris, afflitto da una piaga chiamata Corrosione che trasforma fauna e umani in abomini. La protagonista è Eline, una giovane Soul Whisperer itinerante che usa i suoi poteri per guarire gli abitanti tormentati.

Sviluppato con Unreal Engine 5, Edge of Memories punta a immergere i giocatori in un mondo vibrante e colorato, esplorando temi come l'esodo dei popoli, un mondo afflitto da malattie e la necessità di adattarsi a un ambiente in continuo cambiamento.

Il gioco offrirà un'esperienza orientata all'azione, con un sistema di combattimento in tempo reale.

I giocatori dovranno padroneggiare le abilità di Eline, concatenare combo spettacolari con i suoi due compagni e risvegliare il potere devastante del Berserk che giace dormiente dentro di lei.

Jérémy Zeler-Maury, CEO di Midgar Studio, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di espandere il mondo del franchise Edge con un nuovo capitolo che adotta una nuova direzione artistica e segna una svolta nel gameplay, passando dallo stile strategico a turni del suo predecessore a un approccio Action RPG più dinamico e coinvolgente».

Edge of Memories si presenta quindi come un omaggio al genere JRPG, promettendo di offrire un'esperienza coinvolgente sia per i fan di lunga data che per i nuovi arrivati.

Con il suo mix di azione, narrazione e ambientazione evocativa, il gioco si propone di lasciare il segno nel panorama dei giochi di ruolo quando uscirà su PC nell'autunno 2025.

