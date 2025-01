Un RPG (non ancora uscito) diventerà un film

Il nuovo RPG di Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, in arrivo ad aprile, ha già attirato l’attenzione di Hollywood.

Il gioco, che prenderà le distanze da titoli come Final Fantasy 16 (che trovate su Amazon) avrà infatti un adattamento cinematografico live-action.

L’annuncio arriva direttamente dallo studio e dalla compagnia di produzione Story Kitchen, che ha rivelato i primi dettagli sul progetto (via GameSpot).

La particolarità, in effetti, è che di fatto il gioco non è ancora uscito: il lancio è infatti previsto per aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Va sottolineato che l’annuncio di un film non garantisce necessariamente la sua realizzazione: molti adattamenti vengono annunciati ma finiscono nel cosiddetto “development hell”.

Tuttavia, è altrettanto vero che Clair Obscur: Expedition 33 ha già catturato l’attenzione grazie ai suoi trailer dallo stile visivo affascinante, l’ultimo dei quali mostrato all’Xbox Developer Direct di gennaio 2025.

Dmitri M. Johnson e Mike Goldberg, fondatori di Story Kitchen, hanno dichiarato a Variety:

«Siamo entusiasti di collaborare con Sandfall Interactive per portare il mondo ricco e immersivo di Expedition 33 sul grande schermo. La narrativa avvincente del gioco e i suoi personaggi complessi offrono una solida base per un’esperienza cinematografica che saprà coinvolgere sia i giocatori che gli spettatori.»

I dettagli sulla trama del film di Clair Obscur: Expedition 33 sono ancora avvolti nel mistero, ma sappiamo che il gioco ruota attorno a un’epica missione per spezzare un ciclo di violenza e uccidere una divinità prima che possa compiere un altro massacro.

L’ambientazione è ispirata alla Belle Époque francese del XX secolo e il doppiaggio è affidato a un cast stellare, tra cui Charlie Cox, Ben Starr e Jennifer English.

L’adattamento di Clair Obscur si aggiunge a una lunga lista di videogiochi che stanno diventando film e serie TV.

Di recente, Simu Liu ha rivelato di essere al lavoro per far ripartire il progetto del film di Sleeping Dogs, mentre l’adattamento live-action di Watch Dogs è ufficialmente compiuto, dopo una gestazione durata dieci anni.

Sony, nel frattempo, ha annunciato film o serie per Helldivers e Horizon Zero Dawn. A fronte di ciò, è chiaro che Hollywood ha ormai capito che i videogiochi non sono solo intrattenimento interattivo, ma sono pronti anche a conquistare il grande schermo.