C'è un nuovo survival horror con dinosauri in arrivo, e pare notevole

L'attesa per gli appassionati di survival horror sta per essere premiata con un'esperienza che promette di riportare in vita l'incubo preistorico in chiave moderna.

Jaw Drop Games ha finalmente svelato un nuovo gameplay teaser del suo ambizioso progetto Deathground, un titolo che fonde la tensione della sopravvivenza con l'imprevedibilità di predatori giurassici in un ambiente ostile e dinamico.

Dopo un lungo periodo di sviluppo, il team ha deciso di fare un significativo salto tecnologico, abbandonando l'Unreal Engine 4 per sfruttare appieno le potenzialità della quinta generazione del motore grafico di Epic Games.

Al centro dell'esperienza di Deathground si colloca una lotta disperata per la sopravvivenza contro dinosauri controllati da intelligenza artificiale.

Il teaser (thanks, IGN US) mostra alcune delle meccaniche fondamentali, rivelando come i giocatori potranno nascondersi all'interno di armadietti o utilizzare dispositivi di tracciamento e torce per navigare negli ambienti ostili.

Non si tratta però di semplici predatori che seguono percorsi prestabiliti: il sistema di IA promette comportamenti realistici e imprevedibili.

La dinamicità dell'esperienza viene amplificata da un sistema meteorologico complesso, punti di spawn casuali e zone di estrazione variabili. Gli obiettivi che i giocatori dovranno completare cambieranno ad ogni partita, garantendo un'elevata rigiocabilità e mantenendo costante la tensione.

La decisione di passare all'Unreal Engine 5 (se vi va di imparare ad usarlo, c'è sempre Amazon) rappresenta più di un semplice aggiornamento tecnico.

Questo cambio di rotta suggerisce l'ambizione degli sviluppatori di sfruttare tecnologie all'avanguardia come Nanite per geometrie ultra-dettagliate e Lumen per un'illuminazione globale dinamica, elementi fondamentali per creare l'atmosfera tesa e immersiva che un titolo di questo genere richiede.

Ma non solo: il gameplay di Deathground non si limiterà alla pura sopravvivenza, ma integrerà elementi di stealth, combattimento e cooperazione.

I giocatori avranno accesso a una varietà di oggetti e armi, con la possibilità di sfruttare un sistema di crafting per creare strumenti utili a fronteggiare le minacce preistoriche.

Nonostante l'entusiasmo generato dal nuovo trailer, Jaw Drop Games non ha ancora comunicato una data di uscita ufficiale per Deathground. Vero anche che un gioco così ci farà ingannare l'attesa per un nuovo Dino Crisis.

Restando in tema, avete letto anche che un gioco gratis coi dinosauri è da ora su Epic Games Store?