C'è un horror "glaciale" in arrivo da tenere d'occhio

Team Nocebo ha annunciato Shiver, un survival horror che promette di immergerci in un’esperienza glaciale grazie all’Unreal Engine 5.

Dopotutto, è un buon momento per il genere, complice anche l'uscita di big come Alan Wake 2 (che trovate su Amazon).

Il gioco sembra voler puntare su atmosfere ostili e condizioni climatiche avverse, con una trama che ci vede nei panni di Hannah, una giovane donna intrappolata in una tormenta anomala mentre cerca di ritrovare la sorella perduta e metterla in salvo.

I giocatori avranno a disposizione armi da mischia e da fuoco per affrontare creature spaventose, apparentemente nate dal ghiaccio stesso.

Il tutto sarà accompagnato da una visuale moderna in terza persona, oltre a eventi basati sulla fisica che, sebbene probabilmente più scriptati che dinamici, aggiungono un tocco di profondità. Poco sotto, il trailer di annuncio (via DSO Gaming).

L’Unreal Engine 5 continua a dimostrare la sua capacità di elevare la qualità visiva degli indie: sia Shiver che Deepest Fear mostrano quanto questo motore possa permettere a piccoli studi di competere con produzioni di fascia più alta.

Per quanto riguarda i requisiti, Shiver non è affatto leggero. Per il minimo, serviranno almeno un Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 3600, 16 GB di RAM e una NVIDIA GTX 1070 Ti o AMD Radeon RX 5700.

Per chi punta al 1080p a dettagli alti o 4K con DLSS, sono richiesti hardware più performanti, come una NVIDIA RTX 2080 o una AMD Radeon 6800XT.

Non c’è ancora una data di uscita, ma le premesse sono intriganti. Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa avventura "glaciale".

Restando in tema, da questo momento potete avere gratis su Steam e senza costi aggiuntivi un notevole survival horror in cui la luce è davvero un ben problema: ecco di quale gioco stiamo parlando.