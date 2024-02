C'è un gioco su Steam che costa meno di un euro

Un gioco molto amato dai fan su Steam è scontato dell'82%, il che significa che è disponibile a soli 0,62 euro.

Il gioco è opera dello sviluppatore Peropero e dell'editore Hasuhasu. Stiamo quindi parlando di Muse Dash.

Non è di fatto un giochino qualsiasi, visto che su Steam ha accumulato quasi 93.000 recensioni di utenti dal suo rilascio nel 2019 (via ComicBook).

Il 90% di queste recensioni sono positive, il che conferisce al gioco una valutazione "Molto positiva". Poco sotto, potete ammirare il trailer ufficiale del gioco.

Per chi non lo sapesse, Muse Dash è un rhytm game sviluppato da PeroPeroGames e pubblicato dal publisher Hasuhasu, dotato di uno stile molto particolare.

Poco sotto, i requisiti di sistema minimi:

Sistema operativo: Windows 7 64bit o successivi

Processore: Intel Core Duo o maggiori

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: DirectX 9 Compatible Graphics Card

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Inizialmente, Muse Dash è stato rilasciato per iOS e Android nel giugno 2018, per poi essere rilasciato su Nintendo Switch, Windows PC e macOS il 20 giugno 2019.

Naturalmente, questa offerta è disponibile solo per un periodo di tempo limitato, più precisamente, solo fino al 17 febbraio.

Se ci state facendo un pensierino, al costo più basso rispetto a quello di un semplice caffè, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

