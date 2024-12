Capcom punterà ancora sulla nostalgia dopo Okami e Onimusha

Capcom punta sulla nostalgia, con Okami e Onimusha che torneranno presto alla ribalta: ma a quanto pare non è finita qui.

La casa di Street Fighter (di cui trovate l'ultimo capitolo su Amazon), sta infatti vivendo un momento particolarmente florido.

Tra le sorprese più grandi ai The Game Awards di quest'anno, Capcom ha brillato annunciando il ritorno di due amate saghe: il sequel di Okami e il nuovo Onimusha.

Questo non è solo un regalo per i fan della vecchia guardia, ma parte di una strategia precisa del colosso giapponese.

In un comunicato ufficiale (via NL), Capcom ha svelato che il rilancio di IP storiche come Okami e Onimusha fa parte di un’iniziativa volta a sfruttare al massimo il proprio ricco catalogo di proprietà intellettuali.

«L'azienda sta lavorando per migliorare ulteriormente il valore aziendale, sfruttando la sua vasta libreria di contenuti, inclusa la rivitalizzazione di IP del passato, per produrre costantemente titoli ad alta efficienza e qualità.»

Negli ultimi anni, Capcom ha già dimostrato il suo impegno con raccolte come la Marvel vs. Capcom Fighting Collection (recensito qui) e i giochi basati su Ace Attorney.

E guardando al futuro, il 2025 si prospetta interessante: un nuovo capitolo di Monster Hunter è in arrivo (lo abbiamo provato), insieme a molto altro.

Cosa ne sarà del leggendario Mega Man? Capcom non si sbilancia troppo, ma durante una riunione con gli azionisti lo scorso giugno, ha confermato che il franchise è sempre al centro delle sue riflessioni.

Un sondaggio dello stesso periodo ha chiesto ai fan quali serie vorrebbero rivedere, e titoli come Breath of Fire si sono posizionati tra i più richiesti.

Capcom non è l’unica azienda giapponese a riscoprire il valore della nostalgia. Anche SEGA è al lavoro per riportare in auge classici come Crazy Taxi, Shinobi, Jet Set Radio e persino Virtua Fighter.

Questa nuova ondata di revival potrebbe segnare una tendenza: le aziende stanno capendo che i fan non hanno dimenticato i loro classici preferiti. Il ritorno di titoli storici come Okami e Onimusha promette di unire vecchie generazioni e nuovi giocatori in un’esperienza senza tempo.

Vero anche che novità molto attese come Resident Evil 9 si stanno invece facendo attendere più del dovuto.