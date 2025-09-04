Se vi siete mai chiesti come sarebbe un survival alla DayZ o Rust… ma con le anatre, oggi avrete la risposta. Duckside, l’open world survival più surreale degli ultimi anni, è infatti disponibile da oggi su Xbox Series X/S in Game Preview, con la possibilità di provarlo gratuitamente grazie a una free trial disponibile sullo store.

Il titolo non è nuovo: su PC era arrivato lo scorso anno, guadagnandosi in breve tempo una valutazione “Molto positiva” su Steam.

La community ha apprezzato il mix tra meccaniche classiche dei survival e l’ironia di impersonare un’anatra armata fino al becco. Le prime recensioni comparse sull’Xbox Store confermano un’accoglienza favorevole anche su console.

Dal punto di vista del gameplay, Duckside offre tutto quello che ci si aspetta da un survival: esplorazione di un’isola vasta e piena di biomi diversi, ricerca di risorse, costruzione e fortificazione del proprio “nido”, crafting di armi e strumenti, e missioni che permettono di ottenere ricompense sempre più rare.

L’aspetto curioso è che tutto ciò che si costruisce può essere distrutto, saccheggiato o perso, aumentando la tensione di ogni partita.

Il titolo supporta server ufficiali sia PvP che PvE, con diversi programmi di wipe, oltre alla possibilità di unirsi a server creati dalla community con impostazioni personalizzate. Il sistema di missioni PvE, inoltre, introduce eventi dinamici sulla mappa che premiano le anatre più coraggiose con equipaggiamento di alto livello e oggetti rari.

Oltre al contenuto più tradizionale, Duckside non rinuncia all’ironia: nel gioco le anatre possono indossare cappelli buffi, imbracciare armi da fuoco e combattere per la sopravvivenza in un mondo tanto assurdo quanto ostile. Un mix che lo rende immediatamente riconoscibile rispetto agli altri survival in circolazione.

Con la sua miscela di sopravvivenza hardcore, crafting e un tono volutamente stravagante, Duckside potrebbe rivelarsi una delle sorprese più particolari del catalogo indie di questo periodo. E per gli appassionati di DayZ e Rust che cercano qualcosa di diverso, impersonare un’anatra combattente potrebbe essere la sfida perfetta.