C'è un gioco gratis italiano e politico che dovreste provare

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi Riot Civil Unrest, un gioco indie in pixel art che punta su delle forti tematiche politiche.

Ecco la descrizione abbastanza diretta di Riot Civil Unrest:

«Con il peggioramento della crisi economica mondiale e la disuguaglianza che distrugge il tessuto sociale, le masse manifestano il proprio malcontento in atti violenti di disordine pubblico. »

Con il mondo travolto da una crisi economica sempre più profonda e la disuguaglianza sociale che mina la coesione delle comunità, le proteste esplodono ovunque, trasformandosi spesso in violenti disordini. Riot Civil Unrest è un gioco strategico in tempo reale che vi immerge nel cuore di questi scontri, mettendovi nei panni di entrambe le fazioni coinvolte: manifestanti e forze dell'ordine.

Leonard Menchiari, il creatore del gioco, ha vissuto in prima persona i momenti di tensione delle proteste No TAV in Italia e ha voluto trasformare questa esperienza in un'opera interattiva. Riot non offre risposte facili: esplora le motivazioni, le paure e le decisioni difficili che emergono da entrambi i lati della barricata.

Le campagne includono eventi iconici come la Primavera Araba in Egitto, le proteste degli Indignados in Spagna, le tensioni a Keratea in Grecia e i disordini No TAV in Italia. Sono disponibili anche 17 scenari ambientati in città come Roma, Oakland, Londra e Kiev, offrendo una panoramica globale delle proteste.

Nei panni della polizia, avrete il compito di gestire la folla scegliendo tattiche di contenimento passive o aggressive, utilizzando equipaggiamenti come furgoni, idranti e persino mezzi blindati. Potrete decidere se intervenire con granate fumogene e proiettili di gomma o, al contrario, optare per un approccio più diplomatico.

Come manifestanti, potrete guidare le masse verso azioni più aggressive o scegliere una linea pacifica, gestendo la rabbia della folla e cercando di contrastare le autorità con strategie tattiche e il potere dei media.

Dovrete essere veloci per riscattare Riot Civil Unrest, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Fanatical da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.