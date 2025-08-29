In molti, vedendo i primi trailer circolare online, hanno pensato che Cuphead fosse finalmente sbarcato su smartphone. In realtà il titolo che sta facendo discutere si chiama ACECRAFT: Sky Hero, un nuovo free-to-play disponibile per dispositivi iOS e Android che riprende l’estetica dei cartoni animati anni ’30, ma propone un’esperienza del tutto diversa.

La somiglianza con il capolavoro di Studio MDHR riguarda infatti soltanto lo stile visivo: anche qui i personaggi sembrano usciti dalle animazioni “rubber hose” dei tempi di Betty Boop e dei primi corti Disney. A livello di gameplay, però, ACECRAFT: Sky Hero si colloca in un genere differente, proponendo uno shoot ’em up a scorrimento verticale in cui i giocatori assumono il controllo di eroici piloti impegnati a respingere orde di nemici e boss giganteschi.

Ogni partita è strutturata come una vera sfida arcade, con un sistema di progressione che ricorda da vicino il fenomeno Vampire Survivors: durante le missioni è possibile raccogliere potenziamenti, combinarli e trasformarli in armi sempre più potenti, incentivando partite ripetute per sperimentare nuove build e strategie.

Questo mix di vecchio e nuovo rende ACECRAFT un titolo adatto sia ai nostalgici delle sale giochi, sia a chi cerca sfide rapide e immediate sul proprio smartphone.

A rendere il tutto ancora più curioso è una collaborazione inattesa: tra i personaggi sbloccabili figurano infatti Tom e Jerry, il gatto e il topo più celebri della storia dell’animazione, pronti a decollare e combattere fianco a fianco dei protagonisti del gioco. Una scelta bizzarra che contribuisce a rendere l’esperienza ancora più memorabile, strizzando l’occhio a chi ama i crossover improbabili.

Con il suo stile artistico unico, la frenesia dei livelli e un’anima dichiaratamente arcade, ACECRAFT: Sky Hero si propone come uno dei free-to-play più particolari apparsi di recente su mobile. Non sarà Cuphead, ma promette di catturare l’attenzione di chi ama i cartoon retrò e le sfide ad alta intensità, con la prospettiva di aggiornamenti futuri che potrebbero arricchire ulteriormente l’offerta.