C'è un gioco che unisce Resident Evil e Sekiro, in stile PS1

Se amate Sekiro per aver risvegliato in tutti la fame per i parry perfetti, Samurai Unicorn è il gioco che fa per voi.

Questo titolo action-horror in stile PS1 promette di combinare l’atmosfera di Resident Evil (che trovate su Amazon), la precisione di Sekiro e il dinamismo di Shadow of Mordor in un mix sci-fi che sembra uscito dai sogni (o incubi) di un appassionato di videogiochi.

Il gameplay, mostrato in un recente clip su X (via GamesRadar+), parte in modo abbastanza normale: il protagonista spara con una pistola a una creatura.

Fin qui tutto regolare, almeno fino a quando il mostro contrattacca e un samurai fantasma emerge dal personaggio principale per parare il colpo con una spada. È surreale, stiloso e assolutamente esaltante.

Ambientato nella megacittà futuristica di Sydney3, il gioco presenta un’estetica che ricorda l’era PS1, ma con una dose di stravaganza moderna.

Perché un samurai fantasma? Non lo so, ma l’importante è che funzioni. E sembra proprio di sì.

Samurai Unicorn sembra inserirsi perfettamente in questa nuova tendenza di omaggiare la prima PlayStation, regalando anche una meccanica di gioco tanto assurda quanto soddisfacente.

Le reazioni online oscillano tra lo stupore e la curiosità. «Un altro horror in stile PS1? Sembra interessante, ma… un samurai fantasma esce per parare al posto della schivata… eh?», scrive "SSStylishHuntr" su X. E tale "uckema" aggiunge: «Questa è la stravaganza autentica dell’era PS1.»

Tra parry spettacolari, un’atmosfera surreale e un mix di generi che raramente si vedono insieme, Samurai Unicorn promette di essere un’esperienza a suo modo unica. Resta solo da vedere come questa combinazione esplosiva di idee si tradurrà nel gioco finale.

Restando in tema nostalgia canaglia, una curiosa classifica ha stimato i giochi PS1 oggi rari e quindi che valgono più denaro: a spuntarla è un grande classico dell'er a 32-bit.