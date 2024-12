Quali giochi rari PS1 oggi valgono di più? La curiosa classifica

Quando passano un bel po' di anni dall'uscita di un gioco, non è raro che quel gioco assuma valore agli occhi dei collezionisti. Non a caso, infatti, un po' tutti si sentono tentati dallo scoprire se un titolo che hanno in libreria da tanto tempo magari è diventato prezioso e di valore, se messo all'asta.

Così, i colleghi del sito The Gamer hanno stilato una curiosa classifica, che mette in ordine i giochi rari di PS1 che hanno i prezzi più alti, e che quindi hanno più valore. Se ne avete una copia in casa, insomma, potrebbero valere una piccola fortuna.

Quali giochi PS1 valgono di più oggi?

In terza posizione abbiamo l'originale Resident Evil, ma attenzione: non si parla semplicemente di una "copia" del gioco, ma di una copia sigillata e immacolata. In quel caso, se ne aveste una in casa, il valore di mercato è di $1.195. Un valore tutt'altro che trascurabile!

Lo precede in seconda posizione, per la stessa logica, Final Fantasy VII: anche qui, non si parla di una copia del gioco in sé, ma di una copia mai aperta, che oggi ha un valore di mercato di circa $1.500.

A sorpresa, a spuntarla su tutti in prima posizione è invece Syphon Filter 3. Originariamente, il gioco doveva debuttare negli USA con una copertina speciale che mostrava Gabe Logan con sullo sfondo Lian Xing in azione e la bandiera degli Stati Uniti.

Proprio quest'ultima è il centro del valore e della rarità: dal momento che questa edizione doveva uscire a settembre 2001, si decise di rinviarla e sostituire la bandiera americana nello sfondo, in seguito all'11 settembre. Così, le copie successive hanno un artwork diverso con solo i primi piani dei personaggi e valgono sì e no $30.

Chi invece ha in casa una copia con la copertina originale, con la bandiera USA di sfondo e stampata in pochissime copie prima della sostituzione, ha in mano un valore di circa $2.600. Davvero non male, per i collezionisti!

Se volete curiosare nella chart completa di The Gamer, potete trovarla qui.