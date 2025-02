C'è un gioco che sembra un mix tra Far Cry e Bloodborne

Quando le idee si scontrano, nascono esperienze "strane". Ed è esattamente quello che promette Decadent, un nuovo sparatutto open-world in arrivo su Steam, che punta a un’esperienza atmosferica e “immersiva” come poche.

Ed è curioso, perché il gioco in questione sembra fondere le idee e l'estetica di due big assoluti come Bloodborne (che trovate su Amazon) e Far Cry.

Come riportato da GamingBible, il gioco segue la storia di John Lorn, un ex soldato che, dopo aver servito in guerra, si ritrova ossessionato dalle arti occulte.

Una scelta di vita bizzarra, certo, ma non inedita nel panorama videoludico. Il problema è che giocare con il soprannaturale raramente porta a qualcosa di buono, e per Lorn questo si traduce in un incidente traumatico che lo lascia infettato da un parassita misterioso.

Man mano che la sua sanità mentale vacilla e il confine tra bene e male si assottiglia, Lorn sarà costretto a prendere decisioni dolorose. Fin dove è disposto a spingersi per salvare qualcuno che ama?

Dai trailer finora mostrati (via Steam), Decadent sembra posizionarsi - come vi ho accennato poco sopra - in una "terra di mezzo" tra Far Cry e Bloodborne.

Da un lato, il sistema di combattimento pare strizzare l’occhio all’iconica frenesia degli FPS di Ubisoft, dall’altro l’ambientazione gotica e decadente richiama le atmosfere cupe tipiche delle opere FromSoftware.

E poi c’è un tocco di BioShock, che si riflette nella costruzione del mondo e nelle tematiche legate al controllo della propria umanità. Un cocktail ambizioso, senza dubbio, ma che sulla carta potrebbe funzionare alla grande.

Nonostante l’entusiasmo crescente attorno al titolo, c’è un dettaglio che ha fatto storcere il naso a molti: i trailer non mostrano gameplay.

E se l’idea dietro Decadent è intrigante, la mancanza di gameplay reale lascia qualche dubbio. Il mercato è già saturo di titoli che promettono meraviglie e poi si rivelano delusioni (qualcuno ha detto Abandoned?).

Quindi, la domanda è semplice: Decadent sarà il prossimo capolavoro indie o solo l’ennesima promessa non mantenuta? Speriamo di scoprirlo presto.