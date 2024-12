C'è un gioco che sembra il nuovo Mass Effect

Archetype Entertainment ha da poco svelato il primo gameplay trailer di EXODUS, il gioco che si preannuncia come un degno erede spirituale di Mass Effect.

Del resto, dopo il lancio trilogia rimasterizzata (trovate Mass Effect Legendary Edition su Amazon) la saga non ha mai più brillato come una volta.

Mentre i fan attendono il quinto episodio della serie sci-fi, il quale sarà pare qualcosa di unico, un gioco aiuterà a ingannare l'attesa.

E basta guardare pochi secondi di filmato per capirlo: l’atmosfera, il feeling e persino la regia delle scene d’azione sembrano strizzare l’occhio ai fan della celebre saga di BioWare (via DSO Gaming).

Insomma, se siete tra quelli che aspettano un “nuovo Mass Effect” da anni, questo è un trailer che non potete assolutamente perdervi.

EXODUS è il titolo d’esordio di Archetype Entertainment, il nuovo studio fondato da James Ohlen, veterano della scena RPG e mente dietro classici come Star Wars: Knights of the Old Republic e Baldur's Gate.

Secondo quanto dichiarato dal team di sviluppo, si tratta di un gioco di ruolo di nuova generazione, fortemente incentrato sulla narrazione cinematografica e su un profondo impatto emotivo, unito a una solida struttura di gameplay tipica dei titoli AAA moderni.

I giocatori vestiranno i panni del Viaggiatore (o The Traveler), ultima speranza dell’umanità. L’obiettivo? Rubare armi e tecnologie avanzate ai Celestiali, esseri potentissimi e principali antagonisti della nostra specie. Ma c’è un dettaglio che cambierà le carte in tavola: la Diluizione Temporale.

Il trailer mostra chiaramente l’impronta cinematografica del progetto, con una visuale in terza persona e un gameplay che richiama fortemente le dinamiche dei migliori action RPG.

I giocatori potranno formare una squadra, proprio come accadeva in Mass Effect, e affrontare missioni che promettono di mescolare sparatorie adrenaliniche, esplorazione di ambienti suggestivi e scelte dal peso narrativo evidente.

Nonostante l’entusiasmo, c'è un aspetto che potrebbe far storcere il naso ai più esigenti: il comparto grafico. Sebbene il design e la direzione artistica siano convincenti, i dettagli tecnici mostrati nel trailer non sembrano all’altezza degli standard più recenti.

Per ora, Archetype Entertainment non ha ancora svelato una data d’uscita per EXODUS, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti. Una cosa, però, è certa: se amate Mass Effect e sentite la mancanza di un RPG che sappia toccare le corde con una storia intensa e scelte difficili, questo titolo potrebbe diventare un'ottima alternativa.

Nel frattempo, parlando sempre di Mass Effect, un nuovo segreto del gioco originale è stato scovato dopo 12 anni.