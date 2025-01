C'è un gioco che sembra il "figlio" di Astro Bot

Il nuovo platform 3D per PlayStation 5, Boti: Byteland Overclocked, potrebbe essere una piacevole sorpresa per i fan di Astro Bot in cerca di un’esperienza simile.

Astro Bot (che trovate su Amazon) è stato il gioco più premiato del 2024, aggiudicandosi il prestigioso titolo di Game of the Year ai The Game Awards.

Con un successo così travolgente, non sorprende che i giocatori PS5 siano curiosi di scoprire titoli che richiamino l’eccellenza di Team Asobi.

Con un tema ispirato alla tecnologia e personaggi robotici, Boti: Byteland Overclocked offre vibrazioni simili a quelle di Astro Bot, come riportato anche da Game Rant.

Sebbene il gameplay non raggiunga la stessa perfezione dell’opera di Team Asobi, Boti rimane un platformer divertente, con il valore aggiunto del supporto per la modalità cooperativa locale.

Affrontare i livelli in compagnia di un amico in split-screen eleva il divertimento e rende il gioco una scelta consigliata, soprattutto considerando il prezzo accessibile.

I fan più fedeli potrebbero preferire contenuti aggiuntivi per Astro Bot piuttosto che provare nuovi giochi. Team Asobi ha già rilasciato aggiornamenti post-lancio che includono sfide a tempo e un livello natalizio a tema, ma il futuro del titolo rimane incerto. Alcuni sperano in nuovi contenuti, mentre altri auspicano che il team passi a un nuovo progetto.

Sebbene Boti: Byteland Overclocked non riesca a eguagliare il capolavoro di Team Asobi, rappresenta un’opzione solida e divertente per i fan dei platform, in particolare per coloro che cercano un’esperienza cooperativa.

Con un prezzo competitivo e recensioni "Mostly Positive" su Steam, è un’aggiunta interessante al panorama dei giochi PS5 e non solo, visto che il titolo è disponibile anche su Xbox, Nintendo e PC.

Tuttavia, per molti, Astro Bot rimane il punto di riferimento (tant'è che nella mia recensione vi ho spiegato il perché), un esempio di come l’eccellenza possa ridefinire un intero genere.