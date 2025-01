C'è un gioco che è un mix tra Starfield e Call of Duty

Se siete alla ricerca di uno sparatutto che mescoli l’azione frenetica di Call of Duty con un’ambientazione sci-fi alla Starfield, potresti voler dare un’occhiata a Dead Spaceshot, il nuovo indie in arrivo su Steam.

Dopotutto, il panorama degli FPS indipendenti su PC è sterminato e spesso offre alternative più immediate e leggere rispetto ai titoli tripla A.

Se da un lato Call of Duty è il punto di riferimento per chi cerca sparatorie adrenaliniche (lo trovate anche su Amazon), e giochi come Mass Effect e Starfield dominano il genere sci-fi, Dead Spaceshot cerca di collocarsi in una via di mezzo, senza però sconfinare nel survival horror di Dead Space (nonostante il nome possa trarre in inganno).

Sviluppato e pubblicato da Hard Shark Games, Dead Spaceshot promette un’esperienza diretta e senza fronzoli:

«Spara alla testa di alieni mutanti robotici, esplora una base militare spaziale abbandonata e cerca di sopravvivere,» recita la descrizione ufficiale su Steam.

Il gioco offre personalizzazione delle armi, combattimenti serrati e la possibilità di esplorare nuovi pianeti in un’avventura sci-fi in terza persona.

Dai primi trailer, Dead Spaceshot appare ancora acerbo dal punto di vista tecnico, ma sembra avere il potenziale per offrire un’esperienza di puro divertimento arcade.

Una demo gratuita era stata resa disponibile su Steam, salvo poi essere temporaneamente rimossa.

Tuttavia, è probabile che torni presto, quindi vale la pena tenere d’occhio la pagina del gioco per non perdersi l’opportunità di provarlo in anteprima.

Attualmente, Dead Spaceshot non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è possibile aggiungerlo alla wishlist per ricevere una notifica quando decollerà definitivamente, o almeno quando sbarcherà sullo store di Valve.

