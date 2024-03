C'è un film in arrivo su Netflix che sembra Titanfall

Il prossimo film di Jennifer Lopez su Netflix la vede nei panni di una "brillante ma misantropa analista di dati con una profonda sfiducia nell'intelligenza artificiale" nel film d'azione fantascientifico Atlas.

Ma il primo teaser del film non approfondisce il rapporto con l'intelligenza artificiale o con il robot rinnegato con cui il personaggio di Lopez condivide un passato misterioso.

Ciò che il teaser fa è sollevare il dubbio circa il fatto che chi ha partecipato alla produzione di questo film ha palesemente giocato a Titanfall (che trovate anche su Amazon).

Come riportato anche da Polygon, Atlas non avrà legami ufficiali con lo sparatutto coi mech di Respawn, ma le vibrazioni sono certamente forti e palesi.

Il primo sguardo al film mette in scena tanti mech e azione, e la descrizione ufficiale accenna a un legame emotivo con un robot, a conti fatti quanto di più vicino a un adattamento cinematografico dei giochi di Titanfall.

Atlas è stato scritto da Leo Sardarian e Aron Eli Coleite (già autori di Star Trek: Discovery e Heroes) e diretto da Brad Peyton (San Andreas, Rampage), un fan dichiarato del gioco Lost Planet.

Con Lopez in Atlas ci sono Simu Liu (Barbie, Shang-Chi), il candidato all'Oscar Sterling K. Brown (American Fiction, Black Panther), Lana Parrilla (Once Upon a Time) e Mark Strong (Kingsman: The Secret Service). Il film è atteso sul catalogo Netflix il 24 maggio prossimo.

Ad ogni modo, non è la prima volta che un film su Netflix sembra strizzare l'occhio a un videogioco: era infatti già successo mesi fa con una pellicola che vede protagonista Chris Hemsworth.

Ma non solo: durante la comunicazione da parte di Electronic Arts della cancellazione di recenti progetti dedicati a Star Wars, insieme all'ennesima ondata di licenziamenti, si è menzionato anche un videogioco ambientato nel mondo di Titanfall: ecco i dettagli.