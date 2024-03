Titanfall potrebbe tornare: c'è un nuovo videogioco in sviluppo

Titanfall è uno dei nomi che abbiamo visto cadere nella storia dei franchise videoludici, solo parzialmente riesumato almeno nell'essenza del gameplay da Apex Legends, ma Titanfall 3 è ancora un sogno di un universo alternativo.

Lo è ancora ma, come riporta VGC, ci sarebbe un nuovo progetto in sviluppo ambientato nello stesso universo del compianto sparatutto di Respawn Entertainment.

Secondo Jeff Grubb, reporter di Giant Bomb, durante la comunicazione da parte di Electronic Arts della cancellazione di recenti progetti dedicati a Star Wars, insieme all'ennesima ondata di licenziamenti, si è menzionato questo videogioco ambientato nel mondo di Titanfall.

Annunciando la cancellazione del gioco basato su Star Wars, la presidentessa dell'intrattenimento e della tecnologia di EA Laura Miele ha affermato che ciò consentirà al produttore di Apex Legends di concentrarsi su nuovi progetti basati sulla «ricca libreria di marchi di proprietà di Respawn», oltre alle serie esistenti come Star Was Jedi.

L'anno scorso Vince Zampella, il capo di Respawn Entertainment, aveva affermato che un team molto piccolo era nelle prime fasi di sviluppo di un'IP originale presso lo studio. Il team è guidato da Steve Fukuda, il director di Titanfall e Titanfall 2, con l'obiettivo di «trovare il divertimento in qualcosa di nuovo».

In questo contesto, Grubb ha parlato di questo misterioso progetto legato a Titanfall nell'ultima puntata del suo podcast:

«Si parla sempre di Titanfall 3. Ogni volta che lo guardo, non stanno realizzando Titanfall 3, semplicemente non lo stanno facendo. [...] Questo gioco, così com'è oggi, per quanto ho capito, è un "gioco di Titanfall", è nell'universo di Titanfall. Ma tutti quelli con cui parlo continuano a dire, "beh non lo è, non pensare che sia Titanfall 3", come un gioco con multiplayer online e una campagna per giocatore singolo.»