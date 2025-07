Potrebbe essere finalmente quasi arrivato il momento di scoprire quale sarà il futuro della saga di Halo, con un evento in particolare che andrebbe tenuto d'occhio dagli appassionati.

A lanciare l'indizio sono stati direttamente gli Halo Studios con un nuovo post pubblicato sul proprio blog ufficiale (via VGC): il team di sviluppo invita i fan della saga a tenere d'occhio la nuova edizione degli Halo World Championships.

È stato proprio durante la scorsa edizione che venne annunciato il rebranding dello studio, che ha abbandonato la precedente etichetta di 343 Industries, oltre a un video teaser denominato Project Foundry.

E durante la prossima edizione dell'evento, che si svolgerà il 24 ottobre a Seattle, evidentemente potremo saperne di più su ciò che bolle davvero in pentola:

«Nelle scorse settimane sono emerse abbastanza speculazioni su dove e quando potrebbero emergere più dettagli sui diversi progetti su cui Halo Studios sta lavorando. Di solito non commentiamo queste faccende, ma questa volta vogliamo entrare nella discussione e condividere prospettive aggiuntive per chi potrebbe essere indeciso se partecipare o meno all'evento di quest'anno. [...] La speculazione è sempre divertente, ma se volete gli scoop ufficiali su ciò a cui Halo Studios sta lavorando, non vorrete perdervi gli Halo World Championships di quest'anno».

Sembra insomma che uno o più capitoli di Halo possano essere svelati in via ufficiale durante l'evento di fine ottobre: se non come annuncio vero e proprio, come teaser sullo stile di Project Foundry per darci un'idea su ciò che sta accadendo dietro le quinte.

Un evento che interesserà inevitabilmente anche gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, dato che i giochi in questione dovrebbero essere inclusi fin dal day-one sul piano Ultimate (lo trovate su Amazon).

L'ipotesi più probabile è che presto possa arrivare un annuncio definitivo su un remake del primo capitolo di Halo, finito al centro di diverse discussioni e che potrebbe perfino fare il suo esordio su PlayStation.

Per il momento si tratta però solo di speculazioni, per l'appunto, motivo per il quale vi invitiamo a continuare a seguirci: non appena ne sapremo di più sui misteriosi annunci previsti da Halo Studios, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine.