La News in un minuto

Sembra che anche Halo, l'iconica esclusiva Xbox, stia per sbarcare sulle console Sony. Il dataminer "grunt.api" ha trovato prove nel backend del PlayStation Store che indicano l'imminente pubblicazione di un gioco della saga, specificando che non si tratta né di Halo: The Master Chief Collection né di Halo Infinite, alimentando l'ipotesi che possa essere un rilascio stand-alone di Halo: Combat Evolved.