C'è un curioso card game che potete giocare gratis su Steam

È sempre bello giocare senza spendere un euro, e quando Steam ci propone un nuovo gioco gratis è cosa buona e giusta.

La piattaforma di Valve, autori di Half-Life (che trovate su Amazon), ci ha abituati a iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Il titolo che Steam vi offre gratis a partire da oggi è Scrap Collector, un curioso gioco di carte collezionabili con elementi... roguelike?

Ecco la descrizione di Scrap Collector:

«Raccogli, combina e automatizza la produzione di carte. Scopri nuove aree, risorse e nemici, il tutto mentre fai crescere il tuo esercito meccanizzato. Pianifica in anticipo prima di affrontare le sfide della terra spaccata.»

In Scrap Collector dovrete raccogliere risorse, combinarle in modi creativi e automatizzare la produzione delle vostre carte per costruire un esercito meccanizzato in continua crescita. Esplorando un mondo devastato, scoprirete nuove aree, raccoglierete materiali e affronterete nemici sempre più pericolosi, affinando la vostra strategia per superare ogni sfida.

Il cuore del gioco è l'interazione tra le carte: impilandole nel modo giusto potrete creare nuovi oggetti, costruire edifici e combattere. Ad esempio, posizionando un "Bot" su una "Catasta di rottami", genererete carte materiali da usare per il crafting e il potenziamento delle vostre strutture. La gestione efficace di queste combinazioni sarà essenziale per espandere le vostre operazioni.

L'esplorazione gioca un ruolo fondamentale. Le carte "Esplora" vi permetteranno di cercare risorse, incontrare nemici o imbattervi in eventi casuali. Tuttavia, non tutto ciò che troverete sarà positivo—alcune scoperte sarebbe stato meglio non farle.

Il combattimento è automatico: basta posizionare la carta del giocatore o di un bot su un nemico per avviare lo scontro. Dovrete affrontare creature ostili, predoni e altri pericoli, migliorando le vostre probabilità di vittoria unendo più bot contro un singolo avversario.

La progressione è legata alla ricerca e al livello del giocatore. Ogni azione che compirete vi farà guadagnare esperienza, sbloccando nuovi progetti e tecnologie per ampliare il vostro arsenale. Più automatizzerete e ottimizzerete i vostri processi, più rapidamente evolverete, trasformando il vostro campo di rottami in una macchina da guerra efficiente e inarrestabile.

Avete poco tempo per scaricarlo e giocarci (l'iniziativa copre tutto il weekend), però, e lo potete fare facilmente gratis a questo indirizzo.

