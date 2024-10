C'è un clone di Skyrim (con più azione) che potete provare gratis

I fan dei giochi alla The Elder Scrolls saranno felici di sapere che c'è un omaggio a tempo limitato su Steam.

Se siete fan della serie Bethesda (che trovate su Amazon) ma desiderate un'azione ancora più frenetica, allora questo gioco in uscita non è da meno.

Nel caso ve ne foste (comprensibilmente) dimenticati, The Elder Scrolls VI è attualmente in fase di sviluppo, ma la sua uscita non è dietro l'angolo.

Tuttavia, dato che la maggior parte dei loro giochi della serie di TES è dedicata all'esplorazione piuttosto che alle meccaniche hack-and-slash, potreste desiderare la stessa atmosfera, ma con molta più azione.

Ragion per cui, c'è un titolo in prima persona di prossima uscita potrebbe fare al caso vostro, di cui potete provare la demo gratis da ora (via GamingBible).

Sviluppato da Nikita Sozidar, VOIN non ha ancora una data di uscita ma è già riuscito a catturare l'attenzione dei giocatori.

«Combatti orde di nemici in frenetiche battaglie hack-and-slash in prima persona», si legge nella sinossi ufficiale di Steam.

«Esplora un mondo di fantasia oscura pieno di segreti e pericoli e padroneggia la tua abilità nel maneggiare elementi primordiali».

In VOIN, assumerete il ruolo di uno dei servitori elementali creati da un mago per adempiere a uno scopo: «diventare un'arma formidabile nelle mani dei vostri misteriosi creatori e unirvi alla missione di purificare il mondo da una piaga devastante che ha consumato ogni forma di vita».

Se vi va di provare con mano la demo gratuita del gioco non dovete fare altro che cliccare qui.

Restando in tema di figli illegittimi, un ex Bethesda che ha lavorato a Skyrim, Starfield e Fallout lancerà questo mese - ossia il 22 ottobre - un nuovo gioco dal nome The Axis Unseen: dategli un'occhiata.

Ma non solo: da questo momento potete avere gratis su Steam e senza costi aggiuntivi fin da subito uno strano arcade fantasy: Castle Break.