Steam vi offre gratis uno stranissimo arcade fantasy

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Castle Break, un'esperienza di gioco unica con elementi arcade e fantasy.

Ecco la descrizione di Castle Break:

«Gioco di breakout + fisica + sparatorie + costruzioni. Usa il mouse come nell'air hockey per respingere le bombe nemiche nel malvagio Castello Nero! Distruggi le torri nemiche, i razzi e i laser. Costruisci la tua base per proteggere i tuoi piccoli amici - hai bisogno di loro per vincere.»

Castle Break è un gioco che combina elementi di Breakout, fisica, sparatorie e costruzioni. In questo frenetico mix di generi, il vostro compito è usare il mouse come un battitore di air hockey per respingere le bombe nemiche e lanciarle contro il malvagio Castello Nero. Mentre distruggete le torri nemiche, i razzi e i laser, dovrete anche costruire la vostra base per proteggere i vostri piccoli amici, poiché la loro sicurezza è cruciale per vincere la partita.

Il gioco offre una miscela perfetta di esplosioni spettacolari, torri nemiche minacciose, e potenti attacchi laser, il tutto accompagnato da una colonna sonora travolgente. Anche se i vostri piccoli amici non vi aiuteranno attivamente, sarà fondamentale proteggerli, poiché senza di loro non potrete vincere.

I controlli intuitivi vi permettono di giocare comodamente con una sola mano, lasciandovi liberi di sorseggiare il vostro caffè tra un colpo e l'altro. Tuttavia, fate attenzione a non distrarvi troppo, perché alcuni livelli richiederanno davvero tutta la vostra attenzione!

La campagna principale vi terrà impegnati attraverso 30 livelli, seguita da una modalità Infinita per coloro che cercano sfide senza fine. Se siete disposti a mettervi alla prova, le classifiche globali vi permetteranno di confrontarvi con altri giocatori e mostrare al mondo quanto siete bravi.

Dovrete essere veloci per riscattare Castle Break, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.