Potete provare gratis il rivale horror di The Elder Scrolls

Siamo tutti in disperata attesa di un aggiornamento su The Elder Scrolls 6, ma a quanto pare è in uscita un gioco simile che ci farà ingannare l'attesa.

Detto questo, Bethesda non dovrebbe affrettare lo sviluppo, soprattutto vista la risposta contrastante a Starfield (che trovate su Amazon) e alla sua recente espansione Shattered Space.

Non si può mai accontentare tutti, anche se immagino che Bethesda speri di ottenere un successo più ampio con The Elder Scrolls 6, ancora in lavorazione.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un ex sviluppatore di Bethesda, che ha lavorato a Skyrim, Starfield e Fallout, lancerà questo mese (il 22 ottobre a essere precisi) un nuovo gioco dal nome The Axis Unseen.

Sviluppato da Just Purkey Games, The Axis Unseen si presenta come un “horror heavy metal” palesemente ispirato a TES.

«Dai la caccia a mostri da incubo dell'antico folclore in un misterioso mondo aperto, impara a usare i loro superiori poteri sensoriali e scopri le frecce elementali. Ma fai attenzione: il cacciatore è anche la preda», si legge nella sinossi.

Ecco i requisiti di sistema:

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10+ 64-bit

Processore: i7-3770k/Ryzen 5 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: 4 GB VRAM GeForce GTX 980/Radeon RX 580

DirectX: Versione 12

Memoria: 24 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DX11 compatibile

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10+ 64-bit

Processore: i7-3770k/Ryzen 5 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: 8 GB VRAM NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 24 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DX11 compatibile

Si tratta essenzialmente di un'azione-avventura in prima persona in un mondo aperto, con un pizzico di horror in più rispetto alla serie Bethesda. Potete provare la demo gratuita cliccando a questo indirizzo.

Restando in tema, gli account Pinterest di due dipendenti di Bethesda Game Studios avrebbero svelato tempo fa parte dell'ambientazione del prossimo The Elder Scrolls 6.