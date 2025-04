C'è un "cameo" di Friends in The Last of Us Stagione 2

Durante la première della seconda stagione di The Last of Us, andata in onda il 13 aprile, i fan più attenti hanno notato un curioso Easter Egg.

Ellie (interpretata da Bella Ramsey) trova una copia del 2003 della rivista People Magazine, con Jennifer Aniston in copertina nella sezione "Best & Worst Dressed".

Un dettaglio apparentemente insignificante, ma che ha scatenato l’ironia sul web: nella linea temporale della serie, infatti, proprio il 2003 segna l’inizio della pandemia che ha decimato il mondo.

La stessa Aniston ha reagito all’inattesa apparizione pubblicando uno screenshot della scena nelle sue Instagram stories, accompagnato dalla frase «Di tutte le cose che potevano sopravvivere all’apocalisse», seguita da un’emoji che ride.

Ha anche taggato l’account ufficiale della serie HBO, dimostrando di aver preso con filosofia e umorismo il curioso cameo cartaceo.

Vale la pena ricordare che Jennifer Aniston non ha mai recitato realmente in The Last of Us. Tuttavia, ha avuto un momento virale sul red carpet insieme a Pedro Pascal (Joel nella serie), durante il quale ha scherzato sull'idea di girare una scena d'amore con lui.

Nel frattempo, The Last of Us - tratto dal videogioco omonimo che trovate su Amazon - continua a far parlare di sé con colpi di scena e riferimenti più o meno nascosti. La seconda stagione è in onda ogni domenica su Sky e NOW.

Questi piccoli dettagli sono la dimostrazione di quanto amore e cura vengano messi nella produzione di The Last of Us. La scelta di inserire una vera copertina del 2003, e proprio con Jennifer Aniston – simbolo della cultura pop di quegli anni – è una trovata intelligente e sottile.

Fa sorridere, ma allo stesso tempo ricorda quanto il mondo della serie sia ancorato a un passato che conosciamo bene, rendendo l’orrore dell’apocalisse ancora più reale. E il fatto che Aniston l’abbia presa con ironia meglio ancora. Chissà che anche nel terzo episodio non possa esserci nascosta qualche chicca.