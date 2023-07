C'è un Call of Duty più popolare di Warzone e Modern Warfare 2

Activision Blizzard ha rilasciato nelle scorse ore gli ultimi risultati finanziari, svelando anche un dato molto interessante sulla saga Call of Duty: c'è un sorprendente capitolo che si è rivelato un incredibile successo, diventando il più popolare di sempre per la saga.

No, non si tratta di Modern Warfare 2 (lo trovate su Amazon), l'ultimo episodio mainline che, a quanto pare, riceverà un sequel proprio entro la fine dell'anno.

E non si tratta nemmeno di Call of Duty Warzone, anche se parliamo ugualmente di un capitolo gratuito della serie sparatutto in prima persona.

Come segnalato da Dexerto, Activision ha infatti svelato che il capitolo di maggior successo degli ultimi mesi è Call of Duty Mobile, che è riuscito a incassare oltre 3 miliardi di dollari in meno di 4 anni dal lancio.

Ma non si tratta solo di una questione di calcolo del "freddo denaro": il publisher ha infatti dichiarato che COD Mobile ormai include la maggior parte dei giocatori della saga in un unico titolo, superando perfino gli episodi per console e PC.

Dei 90 milioni di giocatori che si divertono con Call of Duty ogni mese, «oltre la metà» conteggiata arriva proprio dall'episodio per smartphone: numeri semplicemente sorprendenti per il titolo lanciato lo scorso 2019.

Vedremo se, con l'apertura dei server di grandi classici come il primo Black Ops, immediatamente presi d'assalto dai fan nostalgici, questo divario aumenterà o riuscirà a essere colmato dai capitoli della serie principale.

Nel frattempo, Activision ha confermato che il prossimo episodio della saga principale — presumibilmente Modern Warfare 3 — sarà disponibile entro la fine dell'anno: tra le caratteristiche più importanti ci sarà la possibilità di importare i propri contenuti aggiuntivi da Modern Warfare 2.

La saga sparatutto è stata protagonista anche di una feroce controversia per l'acquisizione di Activision Blizzard: alla fine Xbox e Sony sono riuscite a trovare un accordo, ma che include soltanto Call of Duty.