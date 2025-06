Tra le tante novità in arrivo su Steam, ce n’è una che sta facendo parlare di sé come un incrocio riuscitissimo tra The Witcher 3 e The Elder Scrolls V: Skyrim. Il titolo in questione è Alkahest, e le sue prime sequenze di gioco sono così fluide e dettagliate da sembrare quasi irreali.

Non capita spesso di vedere un sistema di combattimento tanto reattivo da chiedersi se ciò che si sta guardando sia realmente interattivo o solo una cinematica pre-renderizzata. Eppure, con Alkahest il dubbio è più che lecito.

Già dai primi trailer (thanks, IGN US), il gameplay lascia a bocca aperta: combattimenti corpo a corpo in prima persona che ricordano En Garde! (per chi l’ha provato), con un forte accento sull’ambiente e sul movimento del personaggio, proprio come Skyrim (che trovate su Amazon).

I nemici, ad esempio, reagiscono dinamicamente a calci, oggetti lanciati e colpi ben piazzati, mentre il protagonista compie capriole e schivate con un’animazione incredibilmente naturale.

Tutto questo non sarebbe così stupefacente se non fosse per un dettaglio in particolare: non è una produzione tripla A.

Al contrario, Alkahest è sviluppato da un piccolo team indipendente alla sua prima esperienza, composto da appena 38 persone. Eppure, il livello di rifinitura visto finora mette in ombra molti progetti ben più costosi.

Attualmente non c’è una data d’uscita ufficiale, né conferme su eventuali versioni console. L’unica certezza è che il gioco arriverà su PC tramite Steam.

Negli ultimi anni, sempre più spesso sono i piccoli studi a regalarci le sorprese più belle, e Alkahest sembra rientrare perfettamente in questa categoria.

Davvero impressionante il lavoro tecnico e stilistico mostrato finora, tanto da far riflettere sul ruolo attuale delle produzioni tripla A: forse meno “blockbuster” e più cuore, più coraggio creativo. E sinceramente, se i risultati sono questi, ben venga il mondo dei “AA” di qualità.

