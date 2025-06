Una spruzzata di The Legend of Zelda, una manciata di Skyrim, una spolverata di Stardew Valley e un pizzico di Harvest Moon.

Mescola tutto in un contesto 2.5D adorabile, e otterrai Call of Elyndra, il nuovo life-sim RPG firmato Quorum Games che promette di incantare il pubblico di Steam molto presto.

Anzi, secondo l’ultimo trailer, quel “presto” potrebbe essere davvero imminente, ma non abbastanza per chi già non vede l’ora di giocarci. Tant'è che è disponibile una demo gratuita qui.

Call of Elyndra è uno di quei titoli che, anche solo guardando il trailer, ti trasportano subito in un mondo che sembra familiare e nuovo al tempo stesso.

È difficile non pensare alle avventure top-down di Zelda: A Link to the Past (che trovate su Amazon), con dungeon intricati e combattimenti in tempo reale, ma con un’estetica tenera e rilassata che strizza l’occhio ai fan della vita in fattoria alla Stardew Valley.

Chi ha già provato la demo è rimasto piacevolmente colpito. L’utente Tathalia scrive: «Come gioco d’esordio è un lavoro adorabile. C’è molta nostalgia per chi è cresciuto con titoli come Zelda o Harvest Moon.»

Altri sottolineano l’atmosfera accogliente, le meccaniche solide e i dungeon ben costruiti, anche se alcuni suggeriscono che il gioco meriterebbe il supporto al controller fin dal lancio.

Buone notizie: gli sviluppatori hanno recentemente effettuato il passaggio a un nuovo motore grafico e la maggior parte dei problemi tecnici segnalati nella demo è già stata risolta.

Insomma, Call of Elyndra sembra davvero il tipo di gioco che mette d’accordo chi cerca un po’ di azione, chi vuole rilassarsi con la coltivazione di ortaggi e chi, semplicemente, ha voglia di perdersi in un mondo dolce, magico e pieno di misteri da esplorare.

È uno di quei titoli che non solo guardi con interesse, ma che senti ti stanno già aspettando con la tazza di tè pronta e il controller in mano.

Restando in tema, vi ricordo che da qualche ora potete provare anche Stellar Blade su PC gratis: cliccate qui.