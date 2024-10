C'è chi licenzia, ma c'è anche chi aumenta gli stipendi

FromSoftware, lo sviluppatore di Dark Souls e Armored Core 6, ha annunciato un aumento del 12% degli stipendi base dei dipendenti a partire da aprile 2025.

Il team che ha dato alla luce Elden Ring (che trovate su Amazon), non ama quindi starsene con le mani in mano.

Advertisement

Del resto, FromSoftware ha di recente lanciato un'altra campagna di reclutamento, confermando che lo studio ha in cantiere diversi nuovi progetti.

L'azienda giapponese ha ora anche incrementato i salari per i neolaureati da 260.000 a 300.000 yen al mese (via TechRadar).

La decisione, comunicata tramite un comunicato stampa sul sito ufficiale giapponese, mira a creare "un ambiente di lavoro stabile e gratificante" per i dipendenti.

FromSoftware vuole consentire ai propri collaboratori di "concentrarsi sullo sviluppo dei contenuti" senza preoccupazioni economiche.

Questo aumento salariale riguarda solo i dipendenti in Giappone, dove FromSoftware ha la sua unica sede.

La mossa è un segnale positivo sulla salute finanziaria dell'azienda, in controtendenza rispetto alle difficoltà che stanno affrontando molti altri studi di sviluppo.

Negli ultimi mesi, altre importanti software house nipponiche come Konami, Capcom e Atlus hanno annunciato incrementi salariali per i propri dipendenti.

La decisione di FromSoftware di investire sui propri dipendenti rappresenta un passo in avanti non solo per l'azienda giapponese, ma anche per l'intera industria videoludica, spesso criticata per le condizioni di lavoro precarie e l'alto tasso di burnout tra i creativi.

Da uno studio che è riuscito a catturare l'immaginario collettivo con giochi innovativi e impegnativi come Dark Souls ed Elden Ring, era lecito aspettarsi una mossa ambiziosa, ma in questo caso la direzione presa guarda al di fuori dello schermo, puntando a un miglioramento tangibile della vita lavorativa.

Questo trend positivo contrasta con la situazione di incertezza che sta vivendo l'industria dei videogiochi a livello globale, con migliaia di licenziamenti, i quali non accennano a diminuire.

L'annuncio di FromSoftware arriva in un momento di grande successo per lo studio, grazie al trionfo di Elden Ring e del suo DLC Shadow of the Erdtree.

Nonostante non ci siano ancora notizie sui prossimi progetti in sviluppo, è probabile che la software house sia già al lavoro su nuovi titoli.