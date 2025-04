C'è anche Alien nei giochi Xbox in prova gratis nel weekend

Buone notizie per gli amanti dell’horror e del brivido: Alien: Isolation, uno dei giochi horror più apprezzati della scorsa generazione, sarà disponibile gratuitamente su Xbox per un periodo limitato.

Ma attenzione: ci sono un paio di condizioni da conoscere prima di correre a scaricarlo.

Il gioco sarà disponibile gratuitamente per gli utenti Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, nell’ambito dell’iniziativa Free Play Days.

Tuttavia, per accedere all’offerta non basta avere una console: è necessario essere abbonati a Xbox Game Pass Core o Xbox Game Pass Ultimate (se non lo siete, usate Amazon).

Inoltre, non si tratta di un regalo permanente: il gioco resterà gratuito solo per il weekend, e al termine sarà necessario acquistarlo per continuare a giocarci.

Insieme a Alien: Isolation, altri due titoli fanno parte dell’iniziativa: NHL 25 e Make Way, anch’essi giocabili gratuitamente per tutto il fine settimana.

Per chi non conoscesse Alien: Isolation, si tratta di un survival horror sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da SEGA nel 2014. Il gioco è ambientato 15 anni dopo gli eventi del film Alien del 1979, e segue Amanda Ripley, figlia della celebre Ellen Ripley, nella sua missione per scoprire la verità sulla scomparsa della madre.

Con un’atmosfera costantemente tesa, uno xenomorfo letale e imprevedibile alle calcagna e risorse limitate, Isolation è un’esperienza di puro terrore e tensione. Il gioco ha ricevuto una valutazione di 81 su Metacritic ed è stato nominato ai Game Awards del 2014 per la miglior colonna sonora e miglior gioco d’azione/avventura.

Se non avete mai provato Alien: Isolation, questo weekend è il momento perfetto per farlo. È uno di quei titoli che riesce a farti sudare anche stando fermo in un armadietto, e non ha bisogno di jumpscare forzati per far salire l’ansia (qui trovate la mia recensione del gioco).