Cyberpunk 2 dirà sì alle IA, «ma non sostituirà le persone»

CD Projekt RED è al lavoro sul sequel di Cyberpunk 2077, nome in codice Project Orion.

Il primo capitolo ha da poco ricevuto l'espansione Phantom Liberty, ma ora è il momento di guardare a ciò che verrà.

Di recente il quest designer di CD Projekt ha parlato della "sfida" di sviluppare Cyberpunk 2 con l'Unreal Engine, sebbene a quanto pare il team polacco ha intenzione di non fermarsi qui.

Come riportato da Reuters, il sequel di Cyberpunk 2077, nome in codice "Orion", è attualmente in fase concettuale.

Circa 80 persone al lavoro sul progetto entro la fine dell'anno e a quanto pare il team sta pensando di includere elementi multigiocatore.

Ma non solo: sarebbe stato costituito un team per studiare come utilizzare l'IA, ma con "moderazione".

«Pensiamo che l'intelligenza artificiale possa contribuire a migliorare alcuni processi di produzione dei giochi, ma non sostituirà le persone», ha spiegato il CEO Adam Badowski.

Parlando delle lezioni apprese dall'uscita di Cyberpunk 2077, finito sotto i riflettori per i motivi sbagliati, Badowski ha affermato che la compagnia polacca ha ora un migliore e maggiore controllo del processo di produzione del gioco.

«Crediamo che in futuro eviteremo una premiere come quella che abbiamo affrontato con Cyberpunk 2077», ha dichiarato Badowski.

Ciò che è in ogni caso assolutamente certo è che CD Projekt non vedeva l'ora di portarsi avanti con i lavori sul sequel, e a quanto pare ora si è entrati a pieno regime.

Senza contare che anche The Witcher 4, nome in codice Polaris, sta per vedere il suo sviluppo partire, visto che un gran numero di developer sono pronti a lanciarsi in questa nuova avventura.

Ad ogni modo, da quello che sappiamo non è chiaro ancora se Project Orion sarà solo ed esclusivamente in prima persona come il capitolo originale.