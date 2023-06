CD Projekt RED vuole «aggiustare il rapporto coi giocatori»

Il lancio di Cyberpunk 2077 ha in un certo senso danneggiato il rapporto tra CD Projekt RED e il popolo di videogiocatori.

Ancora oggi è difficile non poter parlare dell'opera ambientata a Night City (lo trovate su Amazon) senza citare quei difficili giorni iniziali.

Del resto, sembra che nel corso dei mesi sia in qualche modo diventato "figo" denigrare Cyberpunk 2077, specie sui social.

Questo, nonostante il futuro di CDPR sia ricco di progetti di un certo spessore, i quali si trovano attualmente in sviluppo.

Ora, come riportato anche da GamesIndustry.biz, è lo stesso team di sviluppo a volere mettersi definitivamente quel day-one alle spalle e farsi perdonare dai fan.

«Sapevamo che dovevamo lavorare sodo per tornare. È stato un momento difficile per tutti. Abbiamo dovuto ricostruire molte cose all'interno dell'azienda. [...] Abbiamo preso alcune decisioni su come lavoriamo e su come siamo strutturati. È stata una grande ricostruzione», ha spiegato il vicepresidente delle pubbliche relazioni e della comunicazione di CDPR, Michał Platkow-Gilewski.

«Prima dell'uscita di Cyberpunk... era il momento più importante della mia vita, ma era troppo bello per essere vero.» Platkow-Gilewski lavora in CD Projekt da 12 anni, quando l'azienda contava 120 persone, e lui faceva parte di un team di marketing di sei persone.

Ora l'azienda conta circa 1.200 dipendenti e il suo team è di quasi 100 persone. Per lui, il vero rammarico relativo a Cyberpunk 2077 è che ha deluso i fan dello studio.

«Personalmente non sono stato contento di come sono andate le cose. Non me lo aspettavo. Ho capito subito che dovevamo tornare. Mi piaceva il punto in cui ci trovavamo. Non parlo dell'apice dell'hype, ma di due anni prima, avevamo la nostra comunità, ci piacevano, loro ci apprezzavano, era fantastico lavorare in CD Projekt RED.»

«Dopo l'uscita è stata dura, ma sapevo che avevamo le stesse persone. I giocatori sono gli stessi... dobbiamo solo aggiustare il rapporto con loro», ha concluso Platkow-Gilewski.

Considerando quindi che Cyberpunk 2077 stava costando caro al team (ma ora le cose vanno decisamente meglio), gli auguriamo il meglio per il futuro.

Parlando dell'espansione in arrivo, Phantom Liberty vedrà Idris Elba nei panni di Solomon Reed, un agente dell'FIA che lavora per quelli che si definiscono i nuovi Stati Uniti d'America.