CD Projekt RED annuncia licenziamenti: «siamo in troppi»

Lo sviluppatore polacco CD Projekt RED ha annunciato nella mattina di mercoledì che prevede, per il futuro ed entro il primo quarto del 2024, di licenziare circa il 9% del suo intero team, con circa cento persone che dovranno lasciare la compagnia.

A riferirlo è una nota pubblicata sul sito ufficiale dal CEO Adam Kicinski, dove viene riferito che ora come ora CD Projekt RED conta su troppe persone e che, per riorganizzarsi in vista del futuro, ha deciso di lasciarne andare alcune, conscia che non avrebbe avuto lavoro con cui occuparle – nonostante i tanti progetti al momento in cantiere.

«Per venire incontro alle nostre alte aspettative e alle nostre ambizioni di creare i migliori giochi di ruolo» leggiamo nella nota firmata dal dirigente, «non vogliamo avere solo le persone migliori, ma anche i team giusti. Quello che intendiamo è avere dei team che sono costruiti intorno ai bisogni dei progetti, dei team che sono più agili e più efficienti».

La scelta delle parole, immaginerete, sta facendo discutere – perché sottintende senza troppi giri di parole che queste persone non fossero quindi "adatte" ai futuri lavori. Tuttavia, Kicinski aggiunge:

«In questo preciso momento, siamo sicuri che, per far crescere CD Projekt RED, dobbiamo essere consistenti nell'implementare questo approccio. Abbiamo attentamente valutato tutti i team della compagnia, in merito al contributo che ci aspettiamo per realizzare la nostra strategia. Non c'è un modo semplice di dirlo, ma a oggi siamo in troppi. Abbiamo delle persone talentuose, con noi, che stanno terminando i loro incarichi – in base alle necessità che a oggi ci aspettiamo per i progetti – che hanno già saputo che non abbiamo altre opportunità, per loro, nel corso del prossimo anno. Il risultato è che lo studio si separerà da circa cento persone, che rappresentano circa il 9% dell'intero team».

Il CEO precisa che la cosa non avrà un effetto immediato e molti di questi dipendenti non andranno via fino al primo quarto inoltrato del 2024, «ma, per amor di trasparenza, abbiamo deciso di condividere oggi questa informazione. Vogliamo che i membri del team abbiano tempo per processare la cosa e adattarsi al cambiamento, e ci siamo accertati anche di offrire a ciascuno un completo pacchetto di fine rapporto».

Sappiamo che, al momento, CD Projekt è impegnata con Phantom Liberty, l'imminente espansione del suo Cyberpunk 2077, ma non solo. In precedenza, infatti, erano già stati confermati numerosi progetti, mediante nomi in codice: Polaris (nel franchise The Witcher), Orion (nel franchise Cyberpunk) e Hadar (in un franchise del tutto nuovo).