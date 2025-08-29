Dopo aver attraversato un periodo di tagli al personale appena due anni fa, CD Projekt sta ora vivendo una fase di espansione significativa, grazie allo sviluppo dei suoi nuovi progetti videoludici che sta procedendo proprio come previsto.

Come segnalato da PC Gamer, i numeri emersi dal consueto report finanziario del primo semestre raccontano di una crescita costante che coinvolge tutti i progetti in sviluppo, con particolare focus sui due titoli di punta: ci riferiamo ovviametne a The Witcher 4 e Cyberpunk 2.

La compagnia ha raggiunto quasi 800 dipendenti complessivi, segnando un incremento del 10% negli ultimi tre mesi: The Witcher 4 ha visto crescere il proprio organico da 422 sviluppatori a fine aprile fino a raggiungere i 444 membri alla fine di luglio, mentre il progetto Cyberpunk 2 ha registrato un incremento da 96 a 116 persone nello stesso periodo temporale.

Per comprendere la portata di questi numeri, è interessante confrontarli con i progetti precedenti della casa polacca: The Witcher 3, il capolavoro che ha consacrato internazionalmente CD Projekt (lo trovate su Amazon), fu sviluppato da un team interno di circa 240 persone, mentre Cyberpunk 2077 vedeva impegnati circa 400 sviluppatori sei mesi prima del lancio.

Michał Nowakowski, co-CEO di CD Projekt, ha sottolineato durante la presentazione agli investitori come «gli sforzi di reclutamento abbiano subito un'accelerazione significativa negli ultimi tre mesi», evidenziando che la crescita ha coinvolto anche lo spin-off The Witcher Sirius e il misterioso Project Hadar, su cui sappiamo ancora ben poco.

Particolarmente significativo è il fatto che Cyberpunk 2 sia recentemente transitato nella fase di pre-produzione durante il secondo trimestre, aggiungendo 20 nuovi membri al team: Nowakowski ha anticipato che l'azienda prevede «un'ulteriore crescita graduale nel numero totale di sviluppatori entro la fine dell'anno, particolarmente per i team che lavorano sui progetti nelle fasi più avanzate della produzione».

Ricordiamo che per le tempistiche di rilascio ci sarà da aspettare a lungo: The Witcher 4, pur essendo il progetto in stato più avanzato, potrebbe vedere la luce nel 2027 o anche oltre, mentre è probabile che Cyberpunk 2 potrebbe arrivare non prima della fine del 2030.

In ogni caso, questi aggiornamenti ci confermano che tutto sta attualmente procedendo secondo i piani: per il momento, possiamo solo incrociare le dita e attendere ulteriori sviluppi.