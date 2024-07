Cate Blanchett ha detto sì al film di Borderlands, ma perché?

Il film di Borderlands può vantare un cast d'eccezione ma è indubbio che, senza nulla togliere agli altri attori coinvolti, il nome di Cate Blanchett associato a Lilith come protagonista del film è stato certamente una sorpresa.

Il film vede protagonisti Cate Blanchett (Lilith) Kevin Hart (Roland), Ariana Greenblatt (Tiny Tina), Florian Munteanu (Krieg), Jamie-Lee Curtis (Patricia Tannis), Gina Gershon (Moxxi) e Jack Black (Claptrap), e arriverà nelle sale il 9 agosto.

Nonostante la sua apparizione in vari film di genere, tra la trilogia de Il Signore degli Anelli e Thor: Ragnarok (potete recuperare il film su Amazon), non ci saremmo mai aspettati di vedere l'attrice all'interno di un mondo come quello di Borderlands.

La presenza di Cate Blanchett all'interno del film in uscita si spiega molto facilmente: disperazione.

Come racconta la stessa Blanchett in un'intervista con Empire, la scelta di prendere parte alla pellicola tratta dal videogioco di Gearbox è stata dettata dalla necessità di rompere la routine alienante dovuta al lockdown per il Covid-19.

Blanchett afferma di aver sempre amato i ruoli "folli", quelli in cui la gente non si aspetterebbe di vederla, ma la scelta di partecipare a Borderlands è stata detta da un'eccessiva "follia da covid":

«Passavo molto tempo in giardino, usando la motosega un po’ troppo liberamente. Mio marito ha detto: "Questo film potrebbe salvarti la vita."»

Per altro, l'attrice racconta di aver anche preso una PlayStation 5 per giocare a Borderlands, e forse giocherà anche il quarto capitolo in sviluppo, facendosi assorbire anche dalla community degli appassionati del franchise.

Il film non sembra quindi adattarsi alla trama specifica di uno dei videogiochi del franchise, ma ne raccoglie alcuni elementi per raccontare una nuova storia.

Vedremo se il film di Borderlands riuscirà a fare breccia al cinema come nel mercato videoludico. Per altro Gearbox ha intenzione di espandere ulteriormente questi prodotti, perché è in arrivo anche una serie animata su Borderlands.