La News in un minuto

Il ritorno di Castlevania in grande stile rimane nei piani di Konami, nonostante il progetto continui a essere avvolto nel mistero. Secondo quanto riportato da VGC alcuni mesi fa, un nuovo capitolo della celebre saga gotica è in sviluppo con un budget di alto profilo, ma durante la recente presentazione estiva dell'azienda giapponese il titolo è risultato assente, mentre sono stati mostrati progetti come Silent Hill f, il remake di Silent Hill e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.