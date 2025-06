Konami ha finalmente rotto il silenzio: il remake ufficiale di Silent Hill, il capostipite della storica serie horror, è realtà.

Dopo mesi di rumor, indiscrezioni e qualche sussurro tra la nebbia, è arrivata oggi la conferma tanto attesa: Bloober Team è al lavoro su un rifacimento completo dell’iconico titolo uscito originariamente su PlayStation nel 1999.

L’annuncio è giunto nel corso di una presentazione speciale dedicata al futuro dei suoi franchise di punta, il nuovo Konami Press Start, durante il quale Konami ha ribadito la volontà di riportare in vita la saga con una serie di progetti ambiziosi, tra cui spicca ora questo remake che punta a ricreare da zero le atmosfere disturbanti e opprimenti di uno dei survival horror più influenti di sempre (il .

Bloober Team, già responsabile del remake di Silent Hill 2 (che trovate su Amazon) e di titoli come Layers of Fear e The Medium, ha quindi una grande responsabilità e un onore assoluto.

Protagonista del gioco originale è Harry Mason, il padre in cerca della figlia scomparsa nella nebbiosa cittadina di Silent Hill. Ma dietro le apparenze si nasconde un incubo psicologico fatto di senso di colpa, simbolismi religiosi e una distorsione costante della realtà.

I fan storici ricorderanno nemici iconici come i Groaner, l’infermiera deforme e molti altri ancora, che nel remake immaginiamo torneranno in una veste totalmente nuova.

Il gioco nasce per celebrare le radici del franchise, ma anche per permettere a una nuova generazione di scoprire le origini di uno dei racconti più inquietanti mai scritti in ambito videoludico.

Silent Hill Remake è attualmente in sviluppo, con una finestra di uscita ancora da definire. Una cosa però è certa: presto torneremo a camminare nella nebbia, e nulla sarà come prima.

Dopo anni di attesa, i fan possono infatti finalmente tornare dove tutto è iniziato. E questa volta, il terrore sarà più reale che mai. Senza dimenticare anche il prossimo Silent Hill f, in dirittura d'arrivo.