Caso Stellar Blade: la demo spunta su PS Store, ma viene rimossa dopo pochi istanti

Durante l'ultimo fine settimana è accaduto qualcosa di decisamente insolito su PlayStation Store: è stata infatti pubblicata a sorpresa una demo di Stellar Blade, confermando le indiscrezioni delle ultime giornate, ma la versione dimostrativa ha avuto vita fin troppo breve.

Alcuni fan fortunati hanno potuto riscattare la demo per l'imminente nuova esclusiva PS5 (potete prenotarla su Amazon), ma circa 25 minuti dopo la sua pubblicazione ne è stata rimossa ogni traccia, arrivando perfino a revocarne l'accesso (via Push Square).

Advertisement

Una situazione decisamente insolita e che ricorda molto il caso P.T. di Hideo Kojima, solo che in questo caso è stata coinvolta direttamente Sony stessa: è evidente che la demo sia andata online ben prima del previsto.

I giocatori che sono riusciti ad avviarla pochi istanti dopo il riscatto hanno però potuto scoprire una demo che include i primi 40 minuti di gioco, con tanto di teaser finale che ne conferma la data d'uscita per il prossimo 26 aprile 2024.

Se siete curiosi di vedere la demo in azione, alcuni giocatori hanno già caricato il loro playthrough su YouTube: vi proporremo uno di questi catturati qui di seguito.

Stando a quanto riportato dai fan che sono stati in grado di giocarci, sarà comunque possibile trasferire i file di salvataggio dalla demo alla versione completata, saltando presumibilmente la fase iniziale vista nella versione di prova.

Sembra dunque che sia solo questione di tempo prima che una demo ufficiale venga annunciata e rilasciata in via ufficiale: considerando questo piccolo "incidente", è probabile che il caso Stellar Blade possa essere chiuso già nelle prossime ore.

Sarà dunque meglio cominciare a tenere d'occhio il PlayStation Store nelle prossime ore: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora emergessero ulteriori novità sulla vicenda.

Ricordiamo che Stellar Blade si è mostrato per l'ultima volta in occasione dello State of Play, mostrando un trailer action davvero spettacolare.