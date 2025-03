Capcom ha avuto paura per il remake di Resident Evil 4

La decisione di Capcom di ricreare un capolavoro già ampiamente apprezzato come Resident Evil 4 ha rappresentato una scommessa rischiosa che ha tenuto con il fiato sospeso i vertici dell'azienda giapponese.

Nonostante le preoccupazioni interne, il remake (che trovate su Amazon) ha conquistato pubblico e critica, vendendo milioni di copie e raccogliendo numerose nomination ai premi di settore negli ultimi due anni.

Un successo che sembrava tutt'altro che scontato, considerando l'aura quasi sacra che circondava il titolo originale del 2005 e il timore di deludere una community particolarmente affezionata.

La popolarità intatta dell'originale Resident Evil 4 rendeva il progetto di un remake particolarmente delicato. «C'erano molte discussioni interne sul fatto che potesse non essere una buona idea», ha rivelato Yasuhiro Ampo, direttore del remake, in un'intervista rilasciata a IGN US.

«Resident Evil 4 è un gioco così amato che se avessimo sbagliato qualcosa con il remake, i giocatori avrebbero potuto esprimere apertamente il loro disappunto».

Le preoccupazioni non provenivano solo dall'interno di Capcom. All'annuncio del progetto, anche i fan avevano manifestato perplessità simili, sottolineando come questo capitolo, a differenza dei precedenti, avesse meno necessità di essere modernizzato.

Mentre Resident Evil 2 e 3, pubblicati originariamente negli anni '90 per PlayStation, presentavano elementi decisamente datati come inquadrature fisse e controlli rigidi, Resident Evil 4 aveva già rivoluzionato la formula della serie nel 2005.

Contrariamente ai timori iniziali, il remake ha saputo rispettare l'essenza dell'originale pur introducendo miglioramenti significativi nel gameplay e nella narrazione.

Il successo commerciale e di critica ha confermato che la strada intrapresa da Capcom era quella giusta, dimostrando come anche un'opera considerata quasi intoccabile potesse essere reinterpretata con rispetto e creatività.

Il trionfo di Resident Evil 4 Remake ha inevitabilmente acceso i riflettori sul futuro della serie. C'è chi spera in un ritorno a Resident Evil - Code: Veronica, titolo pubblicato nel 2000 e considerato da molti fan meritevole di una rivisitazione moderna.

Per ora, sappiamo solo che anche Dino Crisis potrebbe tornare presto in auge, magari proprio con un rifacimento realizzato a modo.