Capcom ha dato alla storia dei videogiochi tanti franchise iconici, ma ce ne sono altrettanti che sono rimasti nell'ombra come Mega Man.

In più di un'occasione l'azienda nipponica ha parlato dello storico franchise, ma senza dare delle direttive chiare su quello che potrebbe essere o meno il futuro del robottino blu.

Durante la 46esima Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, i dirigenti di Capcom sono tornati ad affrontare interrogativi specifici sui piani per la serie Mega Man (tramite Nintendo Life).

La risposta, seppur diplomatica, ha confermato l'importanza strategica del franchise per l'azienda secondo le parole dei rappresentanti dell'azienda:

«La serie Mega Man è una delle nostre proprietà intellettuali più importanti, e stiamo continuamente valutando modi per svilupparla ulteriormente»

L'azienda ha inoltre comunicato agli azionisti di ricevere «un volume particolarmente alto di richieste per merchandise della serie Mega Man» dai mercati internazionali.

La posizione di Mega Man nel panorama videoludico rimane solida, con il personaggio che mantiene il suo status di icona riconoscibile a livello mondiale.

Tuttavia, le aspettative dei fan dovranno rimanere in sospeso ancora per un po'. I dirigenti hanno infatti precisato che al momento non ci sono informazioni aggiuntive da condividere riguardo ai progetti futuri della serie.

Questa mancanza di dettagli concreti rappresenta una fonte di frustrazione per una community che ha dimostrato fedeltà incrollabile al personaggio creato da Keiji Inafune.

Il paradosso è evidente: mentre Mega Man 11 ha ottenuto il miglior risultato commerciale della serie, stabilendo nuovi record di vendite, l'assenza di un seguito continua a pesare sulle aspettative della community. L'equilibrio tra la valorizzazione del patrimonio storico e la creazione di contenuti inediti rappresenta una sfida che Capcom dovrà affrontare per mantenere viva l'attenzione su uno dei suoi franchise più preziosi.

Situazione simile per Dino Crisis che, anniversario dopo anniversario, rimane una serie sempre nell'ombra con nessun nuovo episodio in vista.