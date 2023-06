Call of Duty Warzone Mobile ha una finestra di uscita

Call of Duty Warzone Mobile è pronto ad arrivare sui vostri smartphone, e lo farà a partire dal prossimo autunno stando a quanto dichiara Activision.

Mentre la serie prosegue con gli episodi classici, e l'ultimo è sempre acquistabile tramite Amazon, il franchise si prepara anche a sbarcare su mobile ovviamente.

Il primo annuncio venne dato a marzo dello scorso anno, e da allora sono arrivate altre informazioni e alcuni periodi di playtest.

L'idea è quella di riproporre il classico gameplay del battle royale che ha conquistato tantissimi giocatori, e adattarlo per i dispositivi mobile come hanno dimostrato i primi video di gameplay emersi.

Dopo una lunga attesa, quindi, Activision è pronta a lanciare Call of Duty Warzone Mobile. Non c'è una data precisa, ma la finestra di uscita è fissata per l'autunno.

Come riporta VGC, Bobby Kotick ha svelato questa informazione nel corso del suo segmento dell'udienza tra FTC e Microsoft.

Il dirigente di Activision Blizzard ha rivelato che Call of Duty Warzone Mobile verrà lanciato nel corso dell'autunno, mentre rispondeva alle altre domande relative ai dettagli dell'acquisizione dell'azienda da parte di Xbox.

Arriveranno senz'altro altre informazioni più precise relative alla data, ma intanto possiamo farci un'idea con questa dichiarazione di Kotick.

Call of Duty Warzone Mobile è co-sviluppato dagli studi di Activision Shanghai, Beenox, Digital Legends e Solid State, e arriverà ovviamente in maniera gratuita su tutti i dispositivi Android e iOS.

Oltre alla classica modalità battle royale con 120 giocatori, Warzone Mobile includerà anche altre modalità come Domination e Team Deathmatch, che sono state progettate per offrire ai giocatori un modo aggiuntivo per aumentare di livello le loro armi.

Nel frattempo Activision ha anche ucciso per sempre il primo Warzone, che ormai è ufficialmente un videogioco del passato.

Questo nonostante i giocatori abbiano sempre preferito la prima versione del battle royale, stando ad un sondaggio.