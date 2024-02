Call of Duty gratis su Game Pass? Qualcuno pensa non accadrà mai

Sono in molti a chiedersi se la serie di Call of Duty sbarcherà mai sul catalogo Xbox Game Pass, anche se le speranze sembrano svanire mese dopo mese.

Modern Warfare 3 (potete farlo vostro ) ha soddisfatto solo a metà i fan, tra alti e bassi.

Del resto, già lo scorso anno il CEO di Xbox Phil Spencer aveva ridimensionato le aspettative circa l'arrivo della serie di Call of Duty su Xbox Game Pass.

Come riportato anche su GameRant, infatti, secondo un noto leaker del mondo Microsoft, la serie Call of Duty potrebbe non arrivare su Game Pass.

L'aggiunta della serie di sparatutto di successo nel catalogo della Casa di Redmond era stata precedentemente annunciata come uno dei maggiori vantaggi per i consumatori dell'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft.

Dopo la chiusura dell'accordo da 68,7 miliardi di dollari in ottobre, Microsoft è stata sommersa dalle domande dei fan su quando esattamente intendesse portare COD sul suo servizio di abbonamento, con Activision Blizzard che ha dichiarato che i suoi giochi sarebbero iniziati ad arrivare su Game Pass nel 2024.

ebbene non ci si aspettasse che la serie Call of Duty facesse parte della prima ondata di aggiunte, ora sembra che la serie di successo possa saltare del tutto il servizio di abbonamento.

Questo, perlomeno, quanto reso noto da "Timdog", storico leaker di Microsoft, che durante l'ultimo episodio del podcast Gamers Council ha dichiarato di aver sentito che Call of Duty non arriverà su Xbox Game Pass.

L'insider ha sarcasticamente etichettato questa mossa come una delle "idee brillanti" di Microsoft, realizzata nell'ambito del vociferato spostamento dell'azienda verso il publishing di terze parti, in risposta al calo delle vendite delle console Xbox.

Il cambiamento strategico, che Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmentte, si dice che porterà una serie di titoli esistenti e futuri a diventare multipiattaforma.

Tra le altre cose, diversi addetti ai lavori hanno riferito che Starfield (e non solo) arriverà su PS5 nel 2024.

Ad ogni modo, un report segnala la possibilità concreta che Call of Duty 2024 torni nella serie Black Ops, più precisamente nella Guerra del Golfo.

Ma non solo: il prossimo COD porta con sé per altro un obiettivo molto importante che a quanto pare andrà a rompere una ricorrenza considerata inamovibile per Activision