Call of Duty Black Ops 6 è una manna per i videogiochi, e per Game Pass

Call of Duty Black Ops 6 è un titolo in grado di cambiare il corso del mercato dei videogiochi e, tra vendite su PS5 e nuovi abbonamenti a Game Pass, è interessante vedere come il mercato dei videogiochi si sia mosso a ottobre 2024.

Perché sebbene il nuovo capitolo della saga di shooter (lo trovate su Amazon) abbia subito un piccolo calo fisiologico di vendite proprio per via del Game Pass, rimane comunque il gioco più venduto dello scorso mese.

Come riporta IGN US, il mercato dei videogiochi statunitense ha registrato un ottobre straordinario, con otto dei dieci titoli più venduti del mese rappresentati da nuove uscite. A guidare la classifica è stato prevedibilmente Call of Duty: Black Ops 6, che ha debuttato al primo posto nonostante fosse incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Black Ops 6 ha spinto la spesa complessiva per i videogiochi a crescere del 10% rispetto all'anno scorso, raggiungendo i $4,7 miliardi. In sole due settimane, le vendite sono state superiori del 23% rispetto a quelle di Modern Warfare 3 nello stesso periodo del 2023.

Per quanto riguarda le piattaforme su cui è stato venduto, l'82% degli incassi derivano da PlayStation 5 perché molti utenti Xbox hanno deciso di scaricare il titolo tramite Game Pass. Per questo motivo i dati di Circana riportano un incremento complessivo del 16% nella spesa per abbonamenti non legati al mobile.

Per quanto riguarda l'hardware, invece, c'è stato un calo del 23% rispetto all'anno scorso, con PS5, Xbox e Switch tutte in discesa.

Le vendite di Black Ops 6 sono state davvero importanti in linea generale, visto che il titolo ha rappresentato una spinta importante per la saga di Call of Duty, che ha ufficialmente superato 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo: questo ha portato la saga sparatutto al secondo posto delle IP videoludiche con più vendite di sempre.