Volete giocare in anticipo Black Ops 6? Ecco il trucco

Il nuovo capitolo della serie Call of Duty, ossia Black Ops 6, sarà giocabile in anticipo per i giocatori che utilizzeranno il cosiddetto "trucco della Nuova Zelanda" per modificare il fuso orario del proprio account.

Questo metodo permette di accedere al gioco (che trovate su Amazon) fino a 20 ore prima del rilascio ufficiale previsto per il 25 ottobre.

A differenza dei precedenti titoli della serie, Black Ops 6 non avrà un periodo di accesso anticipato per la campagna single-player.

Tuttavia, sfruttando la differenza di fuso orario con la Nuova Zelanda, è possibile sbloccare in anticipo tutte le modalità di gioco, inclusi multiplayer e Zombies (via Dexerto).

Come funziona il "trucco della Nuova Zelanda"

Il metodo consiste nel modificare la regione dell'account Activision e, in alcuni casi, della console o del PC, per far credere al sistema che ci si trovi in Nuova Zelanda.

In questo modo si può accedere al gioco quando viene sbloccato in quel paese, diverse ore prima rispetto ad altre regioni.La procedura varia leggermente a seconda della piattaforma:

Su Xbox:

Modificare la posizione nelle impostazioni di sistema della console

Riavviare la console

Cambiare l'indirizzo dell'account Activision sul sito ufficiale

Su PC (Game Pass):

Cambiare la regione nelle impostazioni di Windows

Riavviare il PC

Modificare l'account Activision come per Xbox

Su PS5:

Modificare solo il paese dell'account Activision sul sito ufficiale

Su PS4 la procedura è più complicata e potrebbe non funzionare, mentre su Steam e Battle.net il trucco non è applicabile a causa delle restrizioni regionali.

Il metodo funziona solo per le copie digitali del gioco, non per quelle fisiche.

Inoltre, alcuni giocatori hanno segnalato che potrebbe essere stato bloccato su Battle.net e Steam.

Un'alternativa è unirsi alla partita di un amico che ha già sbloccato il gioco usando questo trucco. Accettando il suo invito si potrà accedere in anticipo senza modificare le proprie impostazioni.

Sebbene non garantisca giorni di accesso anticipato, questo metodo offre comunque un vantaggio di diverse ore rispetto al lancio ufficiale.

Per sfruttarlo al meglio, è consigliabile pre-caricare il gioco in modo da essere pronti non appena diventa disponibile in Nuova Zelanda.

Se ne varrà o no la pena lo scopriremo presto, poiché Call of Duty: Black Ops 6 arriverà ufficialmente tra pochi giorni, anche se la beta ci ha restituito sensazioni miste.