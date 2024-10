Call of Duty 2025, a quanto pare, sarà un sequel

Il prossimo Call of Duty, previsto per il 2025, sarà a quanto pare ambientato nei primi anni '30 (intesi come 2030, ovviamente) e fungerà da sequel di Black Ops 2.

In attesa di Black Ops 6 (che potete preordinare su Amazon) a quanto pare quindi è già tempo di parlare del capitolo successivo.

La notizia è emersa da dettagli trapelati da un focus group su X (via IGN US) e Activision non ha rilasciato commenti ufficiali.

Il nuovo episodio della serie pare riprenderà quindi la trama di Black Ops 2, ambientato nel 2025, e che vedeva David Mason come protagonista.

Verranno introdotte nuove meccaniche di gameplay, tra cui scudi umani con granate e salti sui muri. La modalità Zombies vedrà invece l'aggiunta di una variante per 8 giocatori.

Questo nuovo titolo seguirà Black Ops 6, previsto per il 2024 e ambientato negli anni '90 durante la Guerra del Golfo. Treyarch, lo studio di sviluppo, ha avuto a disposizione 4 anni per realizzare BO6, il periodo più lungo mai concesso per un capitolo principale della serie.

Nel frattempo, Infinity Ward starebbe già lavorando al prossimo Modern Warfare, probabilmente il quarto capitolo della serie, la cui uscita potrebbe essere prevista per il 2026.

L'uscita ravvicinata di due titoli Black Ops potrebbe sollevare domande sul valore di questi giochi come sequel a tutti gli effetti.

Al netto di qualche perplessità, la serie continua a evolversi, con Black Ops 6 che debutterà su Game Pass il 25 ottobre, segnando la prima volta per un Call of Duty dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per 69 miliardi di dollari.

Resta da vedere se il maggior tempo di sviluppo concesso a Black Ops 6 si tradurrà in un prodotto di qualità superiore che possa soddisfare le aspettative dei fan della serie (anche se dalla beta non si direbbe).

Infine, avete letto anche che sempre Call of Duty: Black Ops 6 non offrirà l'accesso anticipato alla campagna per giocatore singolo.