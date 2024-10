Call of Duty: Black Ops 6, orari di sblocco e quando arriva il pre-load

Quest'anno, per la prima volta, una nuova release della saga come Call of Duty: Black Ops 6 debutterà direttamente su Game Pass Ultimate, ma ovviamente l'abbonamento di casa Microsoft non sarà l'unico metodo per giocare lo sparatutto di casa Activision Blizzard.

Il gioco, infatti, arriverà per il normale acquisto su PC (Steam, Microsoft Store e Battle.net), PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Se siete tra coloro che ne stanno aspettando il debutto (potete prenotarlo su Amazon), vediamo tutti i dettagli in questa pratica guida.

Advertisement

Call of Duty: Black Ops 6, quando arriva il pre-load

Per quanto riguarda il pre-load, ossia il momento in cui potete iniziare a scaricare i file di gioco, in modo da essere pronti per il lancio, la data per l'Italia è:

21 ottobre, ore 18.00 CEST

Questa data e questo orario sono identici per tutte le piattaforme, quindi da quel momento potrete eseguire il download del gioco sia su PC che su console, a seconda di dove avete scelto di giocare.

Orario di lancio di Call of Duty: Black Ops 6

Per quanto riguarda l'orario di sblocco del gioco vero e proprio, questo cambia a seconda della piattaforma.

Orario di sblocco su PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 e Microsoft Store

25 ottobre, ore 00.00 CEST

In questo caso, il gioco si sbloccherà in tutte le regioni alla mezzanotte locale (quindi, in pratica, in Nuova Zelanda si sbloccherà prima che in Italia, come accade di consueto con i lanci fissati sul fuso orario locale).

Lo stesso orario è previsto anche per lo sblocco del gioco su Game Pass Ultimate.

Orario di sblocco su Steam e Battle.net

25 ottobre, ore 06.30 CEST

I giocatori PC su questi due client dovranno invece attendere fino alle 6.30 della mattina del giorno di lancio, per poter cominciare a giocare a Call of Duty: Black Ops 6.

Se, quindi, volete giocare dalla mezzanotte su PC, dovrete comprare necessariamente il gioco su Microsoft Store.