Bundle PS5 con Call Of Duty Modern Warfare 2 in sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato, grazie alla promozione "Gaming Experience".

Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi. Questa promozione giornaliera offre l'opportunità di acquistare prodotti di alta gamma scontati, rappresentando quindi un'ottima occasione per effettuare un acquisto importante o risparmiare su quello già pianificato in precedenza.

Tra i prodotti in offerta, spicca il bundle PS5 Standard Edition con Call Of Duty Modern Warfare 2, che potete acquistare a soli 549€ invece degli usuali 599,99€ di listino, con uno sconto dell'8,49% e un risparmio reale di 50€.

Tra le numerose innovazioni introdotte con la PS5, l'SSD riveste un ruolo primario, grazie alla sua capacità di ridurre significativamente i tempi di caricamento dei giochi, se non addirittura di eliminarli. Sony, inoltre, ha implementato il Tempest Engine, un motore sonoro che assicura un'esperienza audio di ultima generazione, profondamente immersiva e avvolgente. Questo sofisticato engine consente di percepire ogni dettaglio sonoro del gameplay con estrema precisione, contribuendo a un coinvolgimento totale durante il gioco.

Call Of Duty Modern Warfare 2 offre un'ambientazione realistica e moderna, portando i giocatori a seguire le operazioni della Task Force 141 e delle Forze Speciali messicane Los Vaqueros nel loro tentativo di fermare il terrorista iraniano Hassan Zyani. Gli operatori iconici come il tenente Simon "Ghost" Riley, il capitano John Price, il colonnello Alejandro Vargas, il sergente John "Soap" MacTavish e il sergente Kyle "Gaz" Garrick fanno parte della missione.

Call Of Duty Modern Warfare II introduce miglioramenti nel gameplay, sistemi di intelligenza artificiale avanzata, nuove modalità di gioco e un sistema di veicoli completamente rivisto. Inoltre, introduce nuove mappe come Ahkdar Village Town e Mawizeh Marsh, nuovi operatori come Nikto e IO e nuove armi gratuite come Tempus Razorback, ISO 45 e Tonfa.

