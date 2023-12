Brothers: A Tale of Two Sons Remake sarebbe in arrivo

Viviamo in un'epoca in cui i remake di giochi vecchi e meno vecchi sono piuttosto comuni, e sembra proprio che un altro verrà annunciato presto: parliamo di Brothers: A Tale of Two Sons.

Il gioco, che trovate anche in versione fisica su Amazon, è sicuramente una perla apprezzata da moltissimi giocatori.

Secondo il noto leaker billbil-kun, un remake del titolo del 2013 sviluppato da Starbreeze Studios sarà annunciato a breve, potenzialmente ai The Game Awards di domani (via GamingBolt).

Il leaker non ha menzionato lo sviluppatore del remake e non si sa quale sarà l'eventuale data di uscita, sebbene il gioco sarà presumibilmente pubblicato da 505 Games, proprio come l'originale.

Per chi non lo sapesse, Brothers: A Tale of Two Sons è stato il primo gioco diretto da Josef Fares, che in seguito avrebbe fondato il team indie Hazelight Studios, sviluppatore di A Way Out e It Takes Two.

A differenza dei giochi successivi di Fares, entrambi esclusivamente impostati per la cooperativa, Brothers era un titolo per giocatore singolo.

Vero anche che la versione Nintendo Switch, oltre alla classica modalità single player, introduceva anche una nuova modalità co-op a due giocatori che permette di risolvere enigmi, esplorare meravigliose ambientazioni e sconfiggere spaventosi boss assieme a un amico.

Il titolo racconta la storia di due giovani fratelli che intraprendono un viaggio per trovare una cura per la malattia del padre morente.

Non ci resta quindi che attendere i The Game Awards 2023 per scoprire se il gioco è effettivamente in arrivo: occhi e orecchie puntate quindi alla nottata dell'8 dicembre, alle 1.30 ora italiana.

Brothers: A Tale of Two Sons è al momento disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360, iOS, Android e PC.

Parlando del ritorno di grandi classici, presto sarà anche il momento di riscoprire Beyond Good & Evil, grazie alla nuova 20th Anniversary Edition.